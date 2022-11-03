На юг или на север: как лучше всего спать

Ученые выяснили, по направлению в какую сторону света следует спать для крепкого здоровья.

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Сон головой на юг и ногами на север может быть особенно полезен для здоровья. Недавнее исследование подтвердило, что эта практика снижает артериальное давление, говорится в статье издания «МедикФорум».

Как показало исследование, спустя три месяца у тех, кто спал с ориентацией север-юг, было более низкое кровяное давление, более качественный и продолжительный сон.