На юг или на север: как лучше всего спать

Ученые выяснили, по направлению в какую сторону света следует спать для крепкого здоровья.
Сон головой на юг и ногами на север может быть особенно полезен для здоровья. Недавнее исследование подтвердило, что эта практика снижает артериальное давление, говорится в статье издания «МедикФорум».
Как показало исследование, спустя три месяца у тех, кто спал с ориентацией север-юг, было более низкое кровяное давление, более качественный и продолжительный сон.
Если же говорить о позе для сна, то следует отдавать предпочтение сну на боку или спине. В таком случае становится легче поддерживать и уравновешивать позвоночник, это уменьшает давление на ткани позвоночника и помогает мышцам расслабиться и восстановиться.