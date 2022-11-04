Что творилось на свадьбе российского миллиардера

Счастливые браки — редкость во всех слоях общества. Поэтому крепкий союз четы Мельниченко, поженившейся еще в 2005 году, у многих вызывает зависть. Талантливая манекенщица получила предложение руки и сердца от вундеркинда и миллиардера через несколько месяцев после знакомства. На свадьбе, которая обошлась возлюбленным в 30 миллионов долларов, выступали Уитни Хьюстон, Кристина Агилера и дуэт Иглесиасов, а гостей, с головы до ног облаченных в Armani, угощал обладатель мишленовских звезд. Как прошло роскошное торжество Андрея и Александры Мельниченко — в материале «Ленты.ру» из серии статей о самых богатых свадьбах мира.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Вундеркинд и сербская Анджелина Джоли

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Андрей Мельниченко старше своей жены Александры (в девичестве Николич) на пять лет: он появился на свет в марте 1972 года, а она — в апреле 1977-го. Оба родились в соцстранах: Мельниченко — в СССР, его жена — в Югославии (СФРЮ). Молодость обоих пришлась на период «слома» советского прошлого. Оба довольно рано начали «пробиваться» в жизни, хотя Сандре — так она предпочитала называть себя в юности — было несколько проще.

У нее были обеспеченные — по меркам того места и времени — родители (отец-серб — преуспевающий архитектор, мать-хорватка — художница), которые к тому же наделили единственную дочь превосходными генами. После распада СФРЮ девушка получила и сербское, и хорватское гражданство — по отцу и по матери. Сандра выросла не только умницей, но и красавицей. Это позволило ей параллельно с занятиями в Белградском университете, где она изучала международный менеджмент, неплохо зарабатывать в модельном бизнесе.

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С согласия родителей Николич работала моделью с 15 лет, заключала контракты с международными агентствами Riccardo Gay и Traffic. «Меня часто называют топ-моделью, хотя по-настоящему знаменита я была только на родине», — признавалась Александра в 2010 году в интервью журналу Tatler. Работодатели отмечали строгую самодисциплину модели: она никогда не увлекалась алкоголем и не задерживалась на шумных вечеринках, чтобы утром быть в форме на съемках.

В 1996 году Сандра стала одной из участниц девичьей поп-группы Models, которая была довольно популярна у молодежи бывшей Югославии и даже соседней Италии. Через два года фанатские восторги поутихли, и Николич снова вернулась к полноценной модельной карьере с достаточно высокими гонорарами.

Поклонники называли ее сербской Анджелиной Джоли, она встречалась с самыми красивыми из своих соотечественников — успешными спортсменами: футболистом Владимиром Ивичем и баскетболистом Марком Яричем.

Андрею Мельниченко пришлось идти к большим деньгам несколько более извилистым путем. Он родился в семье преподавателей из белорусского Гомеля (тогда в составе СССР). Мальчик с раннего возраста проявлял способности к точным наукам, и родители отправили его жить и учиться в знаменитую на весь Союз математическую спецшколу-интернат имени академика Колмогорова при Московском государственном университете. После окончания школы в 1989 году талантливого юношу ждал физфак МГУ.

Однако Мельниченко хорошо понимал, что в разваливающемся СССР у начинающего физика-теоретика нет никаких перспектив. Он перевелся в экономический институт имени Плеханова. Еще студентом, в 1991 году он вместе со старшими партнерами (ныне также очень состоятельными людьми) Евгением Ищенко и Михаилом Кузнецовым организовал бизнес — турфирму и компанию по продаже компьютеров и оргтехники. В то время это был буквально «золотой» бизнес.

Позже партнеры открыли пункт обмена валюты, а в конце 1993 года превратили его в банк, получив соответствующую лицензию. Организация получила название «Московский деловой мир», или «МДМ-Банк». Это стало первой ступенью к невероятному богатству для гомельского математического вундеркинда Андрея Мельниченко: в 22 года он был председателем совета директоров банка (ушел с этой должности в конце 1990-х), а к 33 годам, когда решил жениться, — уже долларовым миллиардером.

В 2015 году примерный размер его капитала Forbes оценивал в 9,1 миллиарда долларов.

Среди его активов указывались 50 процентов акций группы «МДМ», включавшей Сибирскую угольную энергетическую компанию (ВостСибУголь, Читинская и Красноярская угольные компании и другое), компанию «ЕвроХим» (Ковдорский ГОК, «Фосфорит», «Невинномысский азот», Lifosa) и инвестиционную компанию «Ринако». Также Мельниченко принадлежал крупный пакет акций РАО «ЕЭС России».

«Люксы» для Иглесиасов

Уже в 2000-х предприниматель большую часть своего времени проводил не в России, а за границей. Именно там, на дружеской вечеринке, он и встретил свою будущую жену. По официальной версии, в 2003 году Сандра Николич пришла в гости к приятелю Андрея Мельниченко по приглашению подруги. Андрей был там без пары, и Сандра составила ему компанию. Так все и началось. Поначалу пара скрывала свои отношения: в 2004 году в медиа даже запустили утку, что Сандра встречается с кинозвездой Брюсом Уиллисом.

«Когда мы с Андреем познакомились, у меня были светлые волосы, впалые щеки, тело — кожа да кости. Сегодня моя фигура более женственная, я вернулась к темному цвету волос, и мне это нравится. Ему, надеюсь, тоже», — кокетничала Александра Мельниченко все в том же интервью Tatler.

Вероятно, худая Сандра в 2004 году нравилась своему возлюбленному ничуть не меньше, поскольку через несколько месяцев после знакомства он сделал ей предложение.

Свадьбу назначили на начало сентября 2005 года: мероприятие требовало множества приготовлений. Бракосочетание обошлось миллиардеру примерно в 30 миллионов долларов.

Немалую часть этой суммы составили гонорары легендарной певицы Уитни Хьюстон, ее коллеги Кристины Агилеры и дуэта отца и сына Иглесиасов — Хулио и Энрике. Ходили слухи, что каждый певец на свадьбе получил более 3,5 миллиона долларов за визит и несколько спетых для гостей композиций. Для Агилеры, которая прилетела на Лазурный берег со своим тогдашним бойфрендом (и будущим первым мужем) Джорданом Братманом, сняли номер в одном из самых роскошных отелей мира — антибском резорте Hotel du Cap-Eden-Roc. Иглесиасам и Хьюстон Мельниченко оплатил «люксы» в пятизвездочном отеле Barrière Le Majestic на набережной Круазетт в Каннах.

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Свадебным подарком Андрея невесте стала историческая бриллиантовая диадема Van Cleef & Arpels, некогда созданная по заказу голливудской звезды Грейс Келли, княгини Монакской. Собственно венчание было решено устроить на антибской вилле Мельниченко под романтичным названием «Альтаир». Чтобы все было по правилам православной веры, на виллу привезли копию подмосковной часовни и собрали ее прямо на месте.

Каждой гостье по Armani

На свадьбу Андрей и Александра пригласили друзей и деловых партнеров жениха: владельца SPI Group Юрия Шефлера, узбекского предпринимателя, совладельца горнодобывающей компании Eurasian Resources Group и других активов Фаттаха Шадиева и «алюминиевого короля» Виталия Мащицкого. Ходили слухи, что одним из гостей стал и миллиардер Роман Абрамович, поместье которого располагалось неподалеку от виллы «Альтаир», но осведомленные люди их опровергали: мол, ни одна из яхт Абрамовича в это время в Антибе не швартовалась.

Но было весело и без Абрамовича: в газетах писали, что поздравить молодых приехали три сотни гостей. Кроме Уитни Хьюстон, Кристины Агилеры, отца и сына Иглесиасов на свадьбе их развлекала целая цирковая труппа. За угощение отвечал один из самых известных поваров 2000-х Ален Дюкасс — обладатель трех мишленовских звезд.

Все дамы получили к торжеству по платью Armani, а мужчины — по смокингу того же модного дома. Таким образом жених и невеста ненавязчиво соблюли дресс-код мероприятия, не вводя приглашенных в дополнительные расходы.

Невеста была очаровательна в подаренных женихом бриллиантах и декольтированном платье от «свадебного модельера звезд» Веры Вонг. С нарядом едва не вышел конфуз: позже Александра признавалась, что от свадебных хлопот и волнений даже похудела, так что платье стало ей велико. Однако по фотографиям этого не скажешь: на снимках новобрачная выглядела великолепно. Кстати, в медиа просочилась информация, что за услуги фотографа чета Мельниченко выложила 500 тысяч долларов.

Дальнейшая жизнь пары сложилась вполне удачно: без ссор, разъездов и дележа имущества. Александра занималась благотворительностью, продвигала идеи здорового питания, блистала на светских мероприятиях и оформляла семейные особняки хрустальными люстрами Baccarat по дизайну Филиппа Старка. Позже к особнякам прибавилась 119-метровая моторная яхта под названием «А» (первая буква имен супругов Мельниченко), за дизайн которой отвечал тоже Филипп Старк.