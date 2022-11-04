Историк магии и актер Макс Мейвен умер от рака мозга

Американский фокусник, сценарист, актер и историк магии Макс Мейвен умер 1 ноября в Лос-Анджелесе. Как сообщает Deadline, он скончался в возрасте 71 года после двухлетней борьбы с глиобластомой.

Настоящее имя артиста — Филип Гольдштейн. В начале творческой карьеры он работал диджеем на радио, а в середине 1970-х начал выступать в различных шоу в образе мага Макса Мейвена. Фокусник разработал сложные «магические» трюки, которыми пользуются его последователи. Он также консультировал таких иллюзионистов, как Дэвид Копперфильд, Зигфрид и Рой, Дуг Хеннинг и других. По версии журнала Magic Magazine Мейвен стал одним из наиболее влиятельных менталистов всех времен и попал в топ-100 «Самых влиятельных магов XX века».