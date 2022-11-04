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2 часа назад

Макияж для мачо: ученые выяснили, что косметика повышает привлекательность мужчин

Телеканал «Наука»

Ученые из Колледжа Франклина и Маршалла выяснили, как косметика повышает привлекательность мужчин, сообщает Phys.org.

Ученые выяснили, что косметика повышает привлекательность мужчин
Фото: Телеканал «Наука»Телеканал «Наука»

Влиянию макияжа на восприятие женщины другими людьми было посвящено множество исследований. Женские лица с макияжем оцениваются как более привлекательными как мужчинами, так и женщинами, чем лица без макияжа. Однако ни разу ученые не исследование влияние мужского мейкапа на окружающих.

Исследование, опубликованное в PLOS ONE, ответило на вопрос о привлекательности накрашенных мужчин. Для эксперимента взяли 20 мужчин, и сфотографировали их один раз без косметики, а второй раз с макияжем, нанесенным профессиональным визажистом. Визажиста попросили нанести легкий макияж, чтобы не было слишком заметно, что мужчины накрашены. На мужчин нанесли несколько косметических средств — например, консилер и пудру.

Оказалось, что люди оценивают мужские лица как более привлекательные, когда на них нанесен тонкий макияж — по сравнению с лицами без макияжа. Но как мейкап делает мужчин более привлекательными? Как считают исследователи, ровность кожи повышает привлекательность мужской кожи лица. Кроме того, меньший контраст между чертами лица и окружающей кожей делает лица более мужественными.

На восприятие привлекательности влияет и структура костей у мужчин — например, соотношение ширины лица к высоте. Тонкий макияж повышает привлекательность мужских лиц за счет более ровной кожи, увеличения «мужественности» за счет уменьшения контраста лица (например, если сделать губы менее красными) и влияния на восприятие структуры костей (точеная линия подбородка).

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