Ученые выяснили, что косметика повышает привлекательность мужчин

Ученые из Колледжа Франклина и Маршалла выяснили, как косметика повышает привлекательность мужчин, сообщает Phys.org.

Фото: Телеканал «Наука» Телеканал «Наука»

Влиянию макияжа на восприятие женщины другими людьми было посвящено множество исследований. Женские лица с макияжем оцениваются как более привлекательными как мужчинами, так и женщинами, чем лица без макияжа. Однако ни разу ученые не исследование влияние мужского мейкапа на окружающих.

Исследование, опубликованное в PLOS ONE, ответило на вопрос о привлекательности накрашенных мужчин. Для эксперимента взяли 20 мужчин, и сфотографировали их один раз без косметики, а второй раз с макияжем, нанесенным профессиональным визажистом. Визажиста попросили нанести легкий макияж, чтобы не было слишком заметно, что мужчины накрашены. На мужчин нанесли несколько косметических средств — например, консилер и пудру.

Оказалось, что люди оценивают мужские лица как более привлекательные, когда на них нанесен тонкий макияж — по сравнению с лицами без макияжа. Но как мейкап делает мужчин более привлекательными? Как считают исследователи, ровность кожи повышает привлекательность мужской кожи лица. Кроме того, меньший контраст между чертами лица и окружающей кожей делает лица более мужественными.