Россиянка в возрасте 103 лет назвала три секрета долгой жизни

Долгожительница Зоя Моторина вскоре отпразднует свой 103-й день рождения. В беседе с журналистами она рассказала, что помогло ей достичь такой цифры.
Моторина признала: она никогда не думала, что ей удастся дожить до таких преклонных лет. Сейчас у нее большая семья: три внука, четыре правнука и шесть праправнуков. Муж женщины давно скончался, равно как и сын. Несмотря на потерю, она продолжает наслаждаться жизнью.
По мнению россиянки, прожить долгую жизнь ей помогли сразу несколько факторов. В первую очередь это наследники.
«Возможно, секрет в детях, я всех помогала воспитывать», — сообщила она.
В ее «миссии» также не обошлось без здорового питания. Как сообщает сама Моторина, она никогда не ела вредные продукты. При этом долгожительница никогда не злоупотребляла алкоголем.
Среди причин женщина также назвала труд. Моторина подчеркнула, что она «работала, не бездельничала». Именно поэтому ей удалось дожить до 103 лет.