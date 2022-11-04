Россиянка в возрасте 103 лет назвала три секрета долгой жизни

Долгожительница Зоя Моторина вскоре отпразднует свой 103-й день рождения. В беседе с журналистами она рассказала, что помогло ей достичь такой цифры.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Моторина признала: она никогда не думала, что ей удастся дожить до таких преклонных лет. Сейчас у нее большая семья: три внука, четыре правнука и шесть праправнуков. Муж женщины давно скончался, равно как и сын. Несмотря на потерю, она продолжает наслаждаться жизнью.

По мнению россиянки, прожить долгую жизнь ей помогли сразу несколько факторов. В первую очередь это наследники.

«Возможно, секрет в детях, я всех помогала воспитывать», — сообщила она.

В ее «миссии» также не обошлось без здорового питания. Как сообщает сама Моторина, она никогда не ела вредные продукты. При этом долгожительница никогда не злоупотребляла алкоголем.