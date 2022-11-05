Жена «пособника Берии»: что стало с Судоплатовой после ареста мужа

Эмма Каганова и Павел Судоплатов прожили вместе больше 60 лет. Даже тогда, когда разведчик был арестован и приговорен к длительному заключению, жена от него не отвернулась. Каганова тоже рисковала оказаться за решеткой, однако эта судьба ее миновала. Впрочем, и вне тюремных стен ей пришлось несладко: как вспоминала публицист Инга Каретникова, Эмма Карловна ютилась в маленькой комнате и не имела права работать.

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Ранняя биография

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Если верить В. Н. Степанкову, автору книги «Чекисты Сталина», Павел Судоплатов познакомился с Эммой Кагановой в конце 1920-х годов в Харькове, куда был переведен в связи с повышением. Каганова тоже работа в ГПУ. К тому моменту Эмма уже успела побывать замужем, а потому Кагановой она была по бывшему мужу. Впрочем, и настоящее имя сотрудницы госбезопасности отличалось от того, под которым мы знаем ее теперь. Эмму Каганову звали Суламифь Кримкер. По словам самого Судоплатова, Кримкер была голубоглазой блондинкой и владела идишем, который очень напоминал немецкий язык. В связи с тем, что Каганова могла сойти за немку, в самом начале карьеры ей поручили работу среди колонистов, проживавших в Одессе.

Однако родилась Суламифь Кримкер вовсе не в Одессе. Ее родным городом был белорусский Гомель. Отец Кримкер занимался сплавкой леса и умер, когда его дочери едва исполнилось десять. Суламифь стала кормилицей семьи и в одиночку зарабатывала на пропитание своих многочисленных братьев и сестер. По крайней мере, так утверждал Судоплатов. Вот только Александр Север, автор книги «Павел Судоплатов. Волкодав Сталина», сообщает, что, согласно документам, отец Кримкер с 1910 по 1925 годы перепродавал ткани, привезенные из-за границы. Получается, что в 1925 году, когда Суламифь было 20 лет, глава семейства был еще жив.

Служба в органах госбезопасности

Между тем, как утверждал Судоплатов в своих мемуарах «Разведка и Кремль. Записки нежелательного свидетеля», именно тот факт, что Суламифь пришлось рано повзрослеть, как и ему самому, их и сблизил. Правда, отношениям поспособствовала и служба в органах. Судоплатов и Каганов поначалу встречались только на работе и по работе. Но профессиональный интерес быстро перерос в личный. Как пишет Андрей Судоплатов, сын разведчика, в своей книге «Тайная жизнь генерала Судоплатова», Суламифь покорила Павла Анатольевича своими умом и красотой. Мало того, Судоплатов уверенно заявлял, что Каганова являлась его идеалом женщины.

Поэтому неудивительно, что влюбленные стали жить вместе буквально через несколько месяцев после знакомства. Однако официально они зарегистрировали свои отношения только в 1951 году. Но для разведчиков и чекистов это было обычной практикой. Тем более, что влюбленные и без штампа в паспорте вместе перебрались в столицу. Если верить Федору Раззакову, автору издания «Пуля для Зои Федоровой, или КГБ снимает кино», в 1931 году Генриха Люшкова, начальника СПО ГПУ Украины, перевели в Москву. С собой он взял и своих подчиненных: Каганову и Судоплатова. На Лубянке Эмма Карловна работала в отделе, который занимался интеллигенцией, в частности курировала Большой театр, который всегда привлекал иностранцев.

Арест и дальнейшая судьба

Однако служба в органах госбезопасности не уберегла супругов от репрессий. Как пишет Валерий Большаков в своей книге «Диверсант № 1. Наш человек Судоплатов», Павел Судоплатов был арестован в 1953 году как «пособник Берии» и приговорен к 15 годам лишения свободы. Его жену, Эмму Каганову, тоже взяли под стражу. Но ей удалось избежать больших неприятностей: через несколько месяцев ее выпустили на свободу. Вот только с этого момента ее жизнь уже перестала быть прежней. По словам публициста Инги Каретниковой, написавшей книгу «Портреты разного размера», у Судоплатовой отобрали дом и дачу, поэтому она ютилась в маленькой комнатке. Кроме того, она не имела права работать. Кормили Каганову только частные уроки, которые она давала.