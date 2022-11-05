Вышел посмертный альбом Бориса Моисеева

Последний альбом Бориса Моисеева «Я не могу тебя терять» вышел 4 ноября. Продюсер Сергей Горох написал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что релиз приурочен к 40 дням с момента, когда артиста не стало.
«Долгожданный релиз показывает, как могло бы развиваться творчество Моисеева, если бы не его преждевременный уход. Этот альбом — напоминание нам о том, как надо ценить близких, пока они живы», — отметил Горох.
Он добавил, что в сборник вошли 13 песен таких авторов, как Алла Пугачева, Илья Резник, Раймонд Паулс, Николай Трубач, Денис Майданов и другие.
Слушатели написали в комментариях, что релиз полностью копирует альбом «Пастор. Лучший из мужчин» 2012 года:
«Какой же это новый альбом? Может, ошибка какая-то?»
Певец скончался 27 сентября на 69-м году жизни в Москве. Причиной смерти исполнителя стал третий инсульт.