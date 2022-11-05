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2 часа назад

Продюсер Моисеева рассказал о посмертном альбоме певца

Мира Маркина

Продюсер покойного Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал о посмертном альбоме певца. Пластинка "Я не могу тебя терять" вышла 4 ноября. По словам Гороха, релиз приурочен к 40 дням с момента кончины певца.

"Долгожданный релиз показывает, как могло бы развиваться творчество Моисеева, если бы не его преждевременный уход. Этот альбом — напоминание нам о том, как надо ценить близких, пока они живы",

– подчеркнул продюсер.

Горох отметил, что в сборник вошли 13 песен таких авторов, как Алла Пугачева, Илья Резник, Раймонд Паулс, Николай Трубач и других.

Похороны Моисеева обошлись в 20 миллионов рублей

Однако поклонники артиста тут же возмутились. Многие из них отметили, что альбом "Я не могу тебя терять" полностью копирует альбом "Пастор. Лучший из мужчин" 2012 года.

Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября. Причиной смерти стал третий инсульт.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что появились подробности о похоронах Бориса Моисеева.

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