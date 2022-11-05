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29 минут назад

Российский силач поднял 100-килограммовую гантель семь раз за 30 секунд

Мир24

Рекордсмен России и мира Давид Шамей поднял семь раз гантель весом 100 килограммов за 30 секунд и установил новый мировой рекорд, передает «МИР 24».

Россиянин поднял 100-килограммовую гантель семь раз за 30 секунд
Фото: Мир24Мир24

Рекорд был установлен на стадионе «Фишт» в Сочи. Фиксировал достижение легендарный силач, обладатель множества мировых рекордов и рекордов России Михаил Шивляков.

Эксперты называют это достижение фантастикой, тем более для спортсмена, который весит лишь на 20 килограммов больше гантели. Это далеко не первый успех Давида. Он – рекордсмен России и мира по стронгмену в средней весовой категории.

Предыдущий рекорд мира составлял пять поднятий за 30 секунд.

Ранее в Нижнем Новгороде российский атлет на 30 метров отбуксировал поезд весом 134 тонны. Силачу на установление мирового рекорда понадобилась 1 минута 49 секунд.

Люди,Михаил Шивляков,
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