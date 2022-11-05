Россиянин поднял 100-килограммовую гантель семь раз за 30 секунд

Рекордсмен России и мира Давид Шамей поднял семь раз гантель весом 100 килограммов за 30 секунд и установил новый мировой рекорд, передает «МИР 24».
Рекорд был установлен на стадионе «Фишт» в Сочи. Фиксировал достижение легендарный силач, обладатель множества мировых рекордов и рекордов России Михаил Шивляков.
Эксперты называют это достижение фантастикой, тем более для спортсмена, который весит лишь на 20 килограммов больше гантели. Это далеко не первый успех Давида. Он – рекордсмен России и мира по стронгмену в средней весовой категории.
Предыдущий рекорд мира составлял пять поднятий за 30 секунд.
Ранее в Нижнем Новгороде российский атлет на 30 метров отбуксировал поезд весом 134 тонны. Силачу на установление мирового рекорда понадобилась 1 минута 49 секунд.