Россиянин поднял 100-килограммовую гантель семь раз за 30 секунд

Рекордсмен России и мира Давид Шамей поднял семь раз гантель весом 100 килограммов за 30 секунд и установил новый мировой рекорд, передает «МИР 24».

Эксперты называют это достижение фантастикой, тем более для спортсмена, который весит лишь на 20 килограммов больше гантели. Это далеко не первый успех Давида. Он – рекордсмен России и мира по стронгмену в средней весовой категории.