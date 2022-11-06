Умер певец Аарон Картер

Американский певец и актер Аарон Чарльз Картер умер в возрасте 34 лет. Об этом в субботу сообщил портал TMZ со ссылкой источники в правоохранительных органах.

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По их данным, тело Картера было найдено в его доме в городе Ланкастер (штат Калифорния). Причина смерти не называется.