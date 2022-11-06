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1 час назад

Умер певец Аарон Картер

ТАССиещё 5

Американский певец и актер Аарон Чарльз Картер умер в возрасте 34 лет. Об этом в субботу сообщил портал TMZ со ссылкой источники в правоохранительных органах.

Умер певец Аарон Картер
Фото: ТАССТАСС

По их данным, тело Картера было найдено в его доме в городе Ланкастер (штат Калифорния). Причина смерти не называется.

Как сообщает портал, Картер стал популярен в конце 1990-х благодаря своему дебютному альбому "Аарон Картер" (Aaron Carter), который он выпустил в девять лет. Также Аарон гастролировал с музыкальной группой Backstreet Boys, в которую входил его брат Ник Картер.

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