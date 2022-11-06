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3 часа назад

Стали известны подробности жизни потомка архитектора усадьбы Шереметевых

Мослента

Подробности своего творческого пути раскрыл «Мосленте» потомок архитектора столичной усадьбы Шереметевых, в прошлом телережиссер, а сегодня известный на весь мир художник Алан Миркович. Жизнь Петра Миронова (настоящее имя Мирковича) сильно изменилась, когда ему стала известна история прадеда.

Всплыли детали жизни потомка архитектора усадьбы Шереметевых
Фото: МослентаМослента

«Я узнал, что именно мой предок построил знаменитую усадьбу Останкино. Она стоит до сих пор. Я могу подойти к ней, дотронуться до нее. И в такие моменты ко мне приходит понимание: это мой предок, ее создал кто-то из моей семьи, он оставил такой след в истории. И под рукой у меня не просто дерево, а поток времени, идущий сквозь века», — поделился Миркович.

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Он объяснил, почему его первым выбором стало именно телевидение. «Моим первым местом работы стал фестиваль "Славянский базар". Я попал в его команду лет то ли в 18, то ли в 19. Я был обычным администратором, но это был классный опыт. Мне хотелось продолжать работать в медиасфере, и я пришел на телевидение», — рассказал собеседник «Мосленты».

Занимаясь рубрикой «Новости шоу-бизнеса» в программе Алексея Шахматова «Ночной канал» на ТНТ, Миркович бывал на множестве мероприятий, работал с большим количеством звезд и крупных компаний. Позднее через знакомых он попал на НТВ, в программу «Преступление и наказание», и с головой ушел в совсем другую тему — криминал. После этого он стал одним из авторов программы «Чистосердечное признание», бившей рекорды популярности. Но в какой-то момент понял, что режиссура — не его путь.

Уйдя с телевидения, Миркович оказался на «развилке». «Я думал всерьез заняться психологией, ведь работа режиссера позволила мне хорошо изучить человеческую натуру. Дело оставалось за малым. Я даже посоветовался со своим приятелем, психотерапевтом. Несмотря на то, что он был уверен во мне, я отказался от этой идеи. Понимал: взять ответственность на себя за человеческую душу просто не смогу», — признался он.

В то время Миркович постепенно начинал рисовать и в итоге понял, что именно с этим делом хочет связать свое будущее. Сегодня, когда его картины участвуют в зарубежных выставках и украшают интерьеры, разработанные топовыми дизайнерами, он понимает: это был правильный выбор.

Ранее самых частых заказчиков в столице назвал профессиональный художник-реставратор Алексей Валюшок, проработавший в Третьяковской галерее более 20 лет. Раньше специалист занимался реставрацией икон, а сейчас расписывает гоночные шлемы.

Люди,ПРЕДОК,Алексей Шахматов,Петр Миронов,
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