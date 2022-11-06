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3 часа назад

Бывший участник Duran Duran Энди Тейлор страдает от рака четвертой стадии

Газета.Ruиещё 1

Бывший гитарист Duran Duran Энди Тейлор пропустил церемонию введения группы в Зал славы рока из-за рака четвертой степени. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Бывший участник Duran Duran страдает от рака четвертой стадии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации издания, Тейлор должен был впервые за 17 лет выступить вживую. 5 ноября группа играла на церемонии введения Duran Duran в Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе.

Один из участников группы Саймон ЛеБон объяснил отсутствие бывшего гитариста и зачитал отрывок из его письма, заявив, что состояние здоровья Тейлора не позволило ему приехать.

"Четыре года назад у Энди диагностировали рак простаты четвертой стадии", - сказал ЛеБон.

Люди,Энди Тейлор,
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