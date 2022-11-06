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7 минут назад

Маленький сын Градского признался, что скучает по покойному отцу

Слово и Дело

Композитор и певец Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года. Его маленький сын признался, что скучает по покойному отцу. Ребенок вместе с матерью Мариной Коташенко появился на вечере, который был посвящен памяти артиста.

Сын Градского признался, что скучает по покойному отцу
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Восьмилетний юноша дал понять, что тяжело переживает смерть родственника.

«Это год очень нервный, все время вспоминаю папу. Дома его песни мы не слушаем, потому что всегда плакать хочется, еще тяжело. Я поддерживаю маму», – поделился мальчик в программе «Ты не поверишь!».

Наставник шоу «Голос» незадолго до смерти узаконил свои отношения с Коташенко. Пара воспитывала двоих сыновей.

Люди,Марина Коташенко,Александр Градский,
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