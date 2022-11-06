Умерла вокалистка и барабанщица группы Low Мими Паркер

Вокалистка и барабанщица слоукор-группы Low Мими Паркер скончалась 5 ноября после двухлетней борьбы с раком яичников. Ей было 55 лет. Руководство коллектива подтвердило эту информацию в комментарии Variety. Сообщение о трагедии появилось в официальном аккаунте Low в Twitter утром 6 ноября.

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"Друзья, трудно выразить вселенную с помощью слов в коротком сообщении, но она скончалась прошлой ночью, окруженная семьей и любовью, в том числе вашей", — написали артисты.

В декабре 2020 года Паркер диагностировали рак яичников. Через год она начала лечение, а позднее рассказала о своих проблемах со здоровьем в интервью. В октябре 2022 года группа Low отменила оставшуюся часть своего тура, поскольку Паркер продолжала лечение. На март 2023 года у коллектива был запланирован тур по Северной Америке.