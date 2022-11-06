Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+25° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
33 минуты назад

Умерла вокалистка и барабанщица группы Low Мими Паркер

Газета.Ruиещё 1

Вокалистка и барабанщица слоукор-группы Low Мими Паркер скончалась 5 ноября после двухлетней борьбы с раком яичников. Ей было 55 лет. Руководство коллектива подтвердило эту информацию в комментарии Variety. Сообщение о трагедии появилось в официальном аккаунте Low в Twitter утром 6 ноября.

Умерла вокалистка и барабанщица группы Low Мими Паркер
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Друзья, трудно выразить вселенную с помощью слов в коротком сообщении, но она скончалась прошлой ночью, окруженная семьей и любовью, в том числе вашей", — написали артисты.

В декабре 2020 года Паркер диагностировали рак яичников. Через год она начала лечение, а позднее рассказала о своих проблемах со здоровьем в интервью. В октябре 2022 года группа Low отменила оставшуюся часть своего тура, поскольку Паркер продолжала лечение. На март 2023 года у коллектива был запланирован тур по Северной Америке.

Паркер и ее муж Алан Спархок сформировали слоукор-группу Low в 1993 году. На протяжении многих лет супруги были постоянными участниками коллектива. Они выпустили 13 студийных альбомов, последний из которых ("Hey What") вышел осенью 2021 года.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители