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2 часа назад

Рэпер Эминем включен в Зал славы рок-н-ролла

Inc-News

Рэпер Эминем включен в Зал славы рок-н-ролла. В список кандидатов уже давно включают представителей разных музыкальных направлений.

Рэпер Эминем включен в Зал славы рок-н-ролла
Фото: Inc-NewsInc-News

Имя знаменитого рэпера Эминема появилось в Зале славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе.Помимо него там нашлось место Лайонеле Ричи, Долли Партон, группам Duran Duran и The Eurythmics.

В Зал славы рок-н-ролла уже достаточно давно включают не только рокеров, но и музыкантов других направлений.

Главное, чтобы это был не просто музыкант с именем, но и оказавший большое влияние на индустрию.

При этом с такой постановкой вопроса не все согласны. Например, певица Долли Партон, узнав, что ее включили в список лауреатов, требовала убрать свое имя, поскольку ее деятельность не имеет никакого отношения к рок-н-роллу.

Люди,Долли Партон,Лайонел Ричи,Эминем,
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