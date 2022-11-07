Рэпер Эминем включен в Зал славы рок-н-ролла. В список кандидатов уже давно включают представителей разных музыкальных направлений.

Имя знаменитого рэпера Эминема появилось в Зале славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе.Помимо него там нашлось место Лайонеле Ричи, Долли Партон, группам Duran Duran и The Eurythmics.

В Зал славы рок-н-ролла уже достаточно давно включают не только рокеров, но и музыкантов других направлений.

Главное, чтобы это был не просто музыкант с именем, но и оказавший большое влияние на индустрию.