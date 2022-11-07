Гарри Стайлз впервые отменил концерты из-за болезни

Поп-исполнитель Гарри Стайлз отменил концерт в Лас-Вегасе из-за болезни. Как рассказал певец в Twitter, такое произошло с ним впервые.
Он должен был выступить 5 ноября перед 70 тыс. зрителей, однако отменил не только этот концерт, но и еще два, перенеся их на январь 2023 года. По словам Стайлза, виной всему грипп .
"К концу последнего концерта я почувствовал себя плохо и с тех пор слег с гриппом. Я делал все, чтобы смочь спеть, но посетил врача, и я в отчаянии, потому что это невозможно", - поделился с поклонниками он.
Стайлз уточнил, что за 12 лет гастролей ему ни разу не приходилось отменять концерт по собственной вине.