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54 минуты назад

Гарри Стайлз впервые отменил концерты из-за болезни

Газета.Ruиещё 2

Поп-исполнитель Гарри Стайлз отменил концерт в Лас-Вегасе из-за болезни. Как рассказал певец в Twitter, такое произошло с ним впервые.

Гарри Стайлз впервые отменил концерты из-за болезни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он должен был выступить 5 ноября перед 70 тыс. зрителей, однако отменил не только этот концерт, но и еще два, перенеся их на январь 2023 года. По словам Стайлза, виной всему грипп .

"К концу последнего концерта я почувствовал себя плохо и с тех пор слег с гриппом. Я делал все, чтобы смочь спеть, но посетил врача, и я в отчаянии, потому что это невозможно", - поделился с поклонниками он.

Стайлз уточнил, что за 12 лет гастролей ему ни разу не приходилось отменять концерт по собственной вине.

Люди,Гарри Стайлз,
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