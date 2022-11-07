Назван любимый алкогольный напиток короля Карла III

Король Великобритании Карл III каждый вечер перед ужином пьет один и тот же напиток, но подавать его нужно определенным образом и только в персональном бокале его величества. Об этом сообщает Mirror.
Друг короля Карла, граф Тибор Калноки, рассказал журналистам, что перед ужином монах всегда выпивает бокал мартини. Он добавил, что во время заграничных поездок Карл обязательно берет с собой свой собственный бокал, чтобы в полной мере насладиться любимым коктейлем. Известно, что новый король Великобритании также любит джин с тоником.
Ранее, источник, близкий к монарху, рассказал журналистам, что Карл бывает довольно привередливым, когда дело касается еды и алкоголя.
"Он берет выпивку с собой в королевские туры, чтобы у него всегда было что-то, что ему нравится пить. Это довольно странное поведение, но для Чарльза такие мелочи очень важны", - заявил инсайдер.