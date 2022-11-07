Назван любимый алкогольный напиток короля Карла III

Король Великобритании Карл III каждый вечер перед ужином пьет один и тот же напиток, но подавать его нужно определенным образом и только в персональном бокале его величества. Об этом сообщает Mirror.

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Друг короля Карла, граф Тибор Калноки, рассказал журналистам, что перед ужином монах всегда выпивает бокал мартини. Он добавил, что во время заграничных поездок Карл обязательно берет с собой свой собственный бокал, чтобы в полной мере насладиться любимым коктейлем. Известно, что новый король Великобритании также любит джин с тоником.

Ранее, источник, близкий к монарху, рассказал журналистам, что Карл бывает довольно привередливым, когда дело касается еды и алкоголя.