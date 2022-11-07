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1 час назад

Жена британского короля назвала один интимный ритуал для крепкого брака

Passion.ru

Супруга британского короля Камилла раскрыла маленькую хитрость, благодаря которой ее брак с Карлом III длится не один десяток лет. Этот интимный ритуал она проделывает ежедневно, и любовь в паре со временем только крепнет.

Жена Карла III назвала один интимный ритуал для крепкого брака
Фото: Passion.ruPassion.ru

Как выяснилось, Камиллу с мужем сближает чаепитие.

«Вечером мы обязательно находим 10 минут, чтобы сесть вместе, выпить чашку чая и обсудить день», - рассказала королева-консорт.

Несмотря на то, что с восходом на престол у Карла III прибавилось обязанностей, супруги находят время на чайную паузу. Выходной они могут провести, читая книги в разных углах комнаты. Камилла считает, что порой не нужно постоянно разговаривать – достаточно, чтобы любимый мужчина был рядом.

Камилла Паркер-Боулз – вторая жена принца Чарльза. Этот брак длится с 2005 года. Его первой супругой была Диана Фрэнсис Спенсер, союз длился с 1981 по 1996 годы.

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