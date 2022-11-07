Какие песни написал Сергей Кузнецов

Даже если вы никогда не узнали бы Сергея Кузнецова при встрече, то его песни вы угадает с трех нот.

"Рамблер" рассказывает, как Сергей Кузнецов стал автором знаменитых песен и почему их будет долго помнить и любить народ.

Вообще-то Сергей Кузнецов едва не погиб, когда ему было 12 лет. Он нашел детонатор и перенес клиническую смерть после взрыва, в больнице ему пришлось провести три месяца, но, к счастью, он выжил. Именно в больнице Сергей кузнецов увлекся музыкой Space и Modern Talking, а в 13 лет, когда начал работать киномехаником в клубе, где было пианино, начал подбирать любимые мелодии на слух и сочинять свои.

После армии он переехал из родного Медногорска в Оренбург, где вел музыкальный кружок в школе-интернате №2. Вместе с бывшим воспитанником Вячеславом Пономаревым, которому на тот момент уже исполнилось 18 лет. Директором школы-интерната была Валентина Тазекенова, которая до этого работала директором Акбулакского детского дома. Именно она предложила сделать солистом Юру Шатунова. Он не сразу прижился на новом месте, но в конце концов его уговорили.

Вместе с Шатуновым группа "Ласковый май" начала выступать. Первая слава пришла, когда кассеты с записью начали ставить на железнодорожных вокзалах. Так о "Ласковом мае" узнал продюсер Андрей Разин, он же пригласил Шатунова в Москву. Кстати, к тому моменту в парке Горького уже выступал "фальшивый" "Ласковый май" под фонограмму настоящего. Группа стала работать с Разиным, но Сергей Кузнецов отказался от сотрудничества с Разиным. Позже от Разина ушел и Шатунов. Но судебные разбирательства об авторстве и праве исполнять песни с Разиным длились до самой смерти и Шатунова, и Кузнецова.

Самые известные песни Сергея Кузнецова: