Брат принцессы Дианы опубликовал редкое фото с сестрой

Брат покойной принцессы Дианы, Чарльз Спенсер, опубликовал фотографию с сестрой из личного архива его семьи. Снимком он поделился в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Сегодня День поминовения усопших, в который принято вспоминать души тех, кого ты любишь и кто покинул этот мир", — написал Спенсер в личном блоге.

В честь Дня поминовения усопших брат принцессы Дианы опубликовал фотографию с 65-летнего юбилея их отца, графа Джона Спенсера, которая была сделана в их поместье Элторп в 1989 году. Граф Спенсер, младший брат покойной принцессы Уэльской, унаследовал семейное поместье в Нортгемптоншире после смерти своего отца в 1992 году. Сейчас он живет там со своей третьей женой Карен и их дочерью леди Шарлоттой.