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40 минут назад

Брат принцессы Дианы опубликовал редкое фото с сестрой из личного архива

Газета.Ru

Брат покойной принцессы Дианы, Чарльз Спенсер, опубликовал фотографию с сестрой из личного архива его семьи. Снимком он поделился в социальных сетях.

Брат принцессы Дианы опубликовал редкое фото с сестрой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Сегодня День поминовения усопших, в который принято вспоминать души тех, кого ты любишь и кто покинул этот мир", — написал Спенсер в личном блоге.

В честь Дня поминовения усопших брат принцессы Дианы опубликовал фотографию с 65-летнего юбилея их отца, графа Джона Спенсера, которая была сделана в их поместье Элторп в 1989 году. Граф Спенсер, младший брат покойной принцессы Уэльской, унаследовал семейное поместье в Нортгемптоншире после смерти своего отца в 1992 году. Сейчас он живет там со своей третьей женой Карен и их дочерью леди Шарлоттой.

Могила Дианы находится на острове посреди озера в Элторпе. Но все желающие могут почтить память королевской особы в храме на территории поместья. По словам Чарльза Спенсера, посетители оставляют много цветов в память о Диане.

Люди,Джон Спенсер,
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