Пропавшего в Британии убийцу-аристократа опознали в 87-летнем буддийском монахе

Профессор визуальных вычислений университета Брэдфорд, Великобритания, Хассан Угайл, известный по делу об отравлении «Новичком» в Солсбери, поделился сенсационными сведениями о давно забытом деле представителя английской аристократии — лорда Лукана (Ричард Бингэм).

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По сообщению Daily Mail, Угайл с помощью программы по распознаванию лиц опознал в личности 87-летнего буддиста того самого английского лорда Лукана, который 40 лет назад исчез после обвинения в убийстве няни своих детей Сандры Риветт и покушении на жену Викторию Данкан.

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С помощью алгоритмов искусственного интеллекта ученый сопоставил 7 фотографий путем перекрестного наложения более 4 тысяч раз: на 4 из них был изображен лорд Лукан, на 3 — австралийский пенсионер, которого ранее выследил сын убитой Риветт Нил Берриман.

«Они (фотографии — прим. Газеты.ру) совпали. Это не мнение, это научный математический факт», — подтвердил свое открытие Угайл издательству Mirror.

Убийство произошло в 1974 году. После развода со своей женой лорду не удалось получить опеку над детьми. Тогда он пробрался в дом экс-супруги и нанес няне детей несколько ударов по голове свинцовой трубой. На крик прибежала его бывшая жена, Виктория, которую он попытался задушить, но та смогла убедить лорда Лукана, что поможет скрыть факт убийства. Как только бывший муж отвлекся, женщина побежала за помощью в соседний паб The Plumbers Arms, который после инцидента стал культовым для туристов местом. Убийца успел скрыться с места преступления.

С начала 70-х годов «Счастливчик Лукан», получивший прозвище за отличную игру в нарды, успешно скрывался от властей. Предположительно, он скитался из одного места в другое, пока не поселился недалеко от Брисбена, столицы штата Квинсленд, Австралия, где его и нашел сын убитой.

В 2016 году полиция Великобритании признала Лукана мертвым. Это произошло по просьбе сына лорда, Джорджа Бингэма, который лишь в таком случае мог унаследовать фамильный титул графа.

Однако в конце января 2020 года сын Сандры Риветт заявил Mirror, что все эти годы искал убийцу матери, и поделился информацией о том, что исчезнувший лорд Лукан на самом деле жив. Полиция снова заинтересовалась этим делом, поскольку формально оно не было закрыто, однако никаких обвинений выдвинуто не было.

Ранее профессор Угайл заявил, что благодаря своей системе распознавания лиц якобы смог рассекретить личности двух подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей «Новичком» в Солсбери в 2018 году.