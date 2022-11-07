Женщина вернулась в прошлое из-за повреждений головного мозга

Жительница английского города Уилмслоу, графство Чешир, потеряла память из-за воспаления головного мозга и вернулась в прошлое. Об этом сообщает Manchester Evening News.

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61-летняя Элисон Уинтерберн неожиданно заболела в 2012 году. Семья женщины заметила, что она не могла поддерживать зрительный контакт во время разговора и начала произносить слова в неправильном порядке. Муж отвез ее в отделение неотложной помощи. После осмотра врачи диагностировали Уинтерберн вирусный энцефалит. Женщине прописали противовирусные препараты, чтобы уменьшить отек мозга.

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Несмотря на своевременное лечение, мозг Уинтерберн получил серьезные повреждения. Это вызвало потерю как кратковременной, так и долговременной памяти. Женщина забыла, что работала преподавателем психологии, что у нее есть муж и двое детей. Она была уверена, что находится в подростковом возрасте, а на дворе 1970 год. Уинтерберн смотрела в зеркало и не понимала, почему видит в отражении взрослую женщину, а не юную девушку. «Я понятия не имела, где нахожусь, даже в своем собственном доме. В течение длительного времени я вообще не узнавала себя», — рассказывает женщина.

Британка долгое время не разрешала мужу покупать газеты, удивляясь завышенным ценам. «Я не могла полностью осознать временной скачок между эпохой, в которой, как мне казалось, я жила, и моей реальностью двадцать первого века. Моей коронной фразочкой стало: "Сколько-сколько это стоит?!"», — вспоминает она.

Из-за потери памяти Уинтерберн также постоянно терялась и пугалась. Пытаясь преодолеть проблемы со здоровьем, женщина решила снова начать преподавать. Но, несмотря на то, что она проработала в школе несколько лет, ей было трудно ориентироваться в пространстве, и даже приходилось спрашивать, как пройти в туалет. Британка была вынуждена выйти на пенсию и смириться с окончанием ее преподавательской деятельности. «Постепенно кратковременная память улучшилась, и, при постоянной поддержке семьи, я привыкла к тому, что замужем и у меня есть дети. Мне фактически пришлось заново узнать, кем я была», — говорит она.

Женщина отметила, что до сих пор страдает от проблем с памятью и чувствует себя другим человеком. «Мои сыновья поддерживают меня и всегда сохраняют позитивный настрой. Я полна решимости восстановить чувство собственного достоинства», — утверждает она.