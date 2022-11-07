Женщина проснулась от шевелений под одеялом и обнаружила в постели змею

23-летняя Таша Лэйн спала со своим бойфрендом, 25-летним Риисом Парильоном, проснулась посреди ночи от шевелений под одеялом и обнаружила в постели кукурузную змею. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Сперва женщина подумала, что к ее ноге прикасается собака по кличке Харли. Когда Лэйн включила фонарик и заглянула под одеяло, она увидела, что на ее собаке лежит ярко-оранжевая змея. Женщина вскочила с кровати и начала громко кричать, чем разбудила всех членов семьи. «Я подумала: "О боже, она меня убьет". Риис заглянул под одеяло и тоже вскочил. Я никогда не видела, чтобы кто-то подпрыгивал так высоко», — вспоминает она.

Позже выяснилось, что змея принадлежит их соседке Джейд Форестер. Рептилия уползла несколько месяцев назад. Соседка забрала змею и рассказала, что в течение трех недель искала ее вместе с сыном. Она добавила, что мальчик невероятно обрадовался возвращению питомца.

Маисовый полоз, также известный как кукурузная змея — неядовитая змея, обитающая преимущественно на кукурузных полях, лесных полянах и в заброшенных зданиях на юго-востоке США. Считается одной из самых популярных рептилий для разведения, так как неприхотлива и хорошо переносит неволю.