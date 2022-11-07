Ученые заявили, что люди обычно сами не понимают, кто им нравится

Учёные провели исследование и выяснили: качества, которые, как мы думаем, нравятся нам в романтическом партнёре, отличаются от тех, что мы предпочитаем на самом деле.

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Всего в исследовании участвовали 1300 человек. Учёные пришли к выводу, что реальная симпатия и представления людей о ней связаны слабо. Они предположили, что это может зависеть от контекста. Например, человек побывает на весёлой вечеринке и ему покажется, что ему симпатичны люди, которые там тоже были. На самом деле, в другой ситуации такие люди ему не понравятся.