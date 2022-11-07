Скончался один из первых знатоков шоу «Что? Где? Когда?»

Сергей Ершов, один из главных знатоков телеигры «Что? Где? Когда?», скончался после тяжелой болезни. Об этом сообщается в Telegram-канале телеклуба.
Кроме того, сообщается, что один из первых знатоков клуба, Ершов, с годами не терял связь с игрой, приходил на передачу и общался с новыми знатоками.
Сергей Ершов впервые появился в шоу, которое вышло в эфир 24 декабря 1977 года. Ершов был участником первой игры в XXI веке в 2001 году. В 2010 году Сергей Ершов играл в сборной разных поколений знатоков.