Скончался один из первых знатоков шоу «Что? Где? Когда?»

Сергей Ершов, один из главных знатоков телеигры «Что? Где? Когда?», скончался после тяжелой болезни. Об этом сообщается в Telegram-канале телеклуба.

Фото: Кадр из шоу Кадр из шоу

Кроме того, сообщается, что один из первых знатоков клуба, Ершов, с годами не терял связь с игрой, приходил на передачу и общался с новыми знатоками.