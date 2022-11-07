Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+25° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
36 минут назад

Скончался один из первых знатоков шоу «Что? Где? Когда?»

Диана Товсепова

Сергей Ершов, один из главных знатоков телеигры «Что? Где? Когда?», скончался после тяжелой болезни. Об этом сообщается в Telegram-канале телеклуба.

Скончался один из первых знатоков шоу «Что? Где? Когда?»
Фото: Кадр из шоуКадр из шоу

Кроме того, сообщается, что один из первых знатоков клуба, Ершов, с годами не терял связь с игрой, приходил на передачу и общался с новыми знатоками.

Сергей Ершов впервые появился в шоу, которое вышло в эфир 24 декабря 1977 года. Ершов был участником первой игры в XXI веке в 2001 году. В 2010 году Сергей Ершов играл в сборной разных поколений знатоков.

Люди,Сергей Ершов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители