Рианна опровергла выход нового альбома

Певица Рианна в беседе с Washington Post прокомментировала слухи о том, что намерена в ближайшее время выпустить новый музыкальный альбом.

В сети поклонники активно обсуждают, что артистка может выпустить новый материал после того, как она согласилась выступить в перерыве Супербоула-2023, а также выпустила новую композицию «Lift Me Up», которая стала саундтреком к фильму «Черная Пантера: Ваканда навсегда».