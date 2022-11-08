Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+13° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Рианна опровергла выход нового альбома

Газета.Ru

Певица Рианна в беседе с Washington Post прокомментировала слухи о том, что намерена в ближайшее время выпустить новый музыкальный альбом.

Рианна опровергла выход нового альбома
Фото: Газета.руГазета.ру

В сети поклонники активно обсуждают, что артистка может выпустить новый материал после того, как она согласилась выступить в перерыве Супербоула-2023, а также выпустила новую композицию «Lift Me Up», которая стала саундтреком к фильму «Черная Пантера: Ваканда навсегда».

«Это неправда. Супербоул — это одно. Новая музыка — другое дело», — высказалась исполнительница. Весной Рианна родила сына от возлюбленного A$AP Rocky.

Люди,Рианна,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители