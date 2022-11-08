Рианна опровергла выход нового альбома

Певица Рианна в беседе с Washington Post прокомментировала слухи о том, что намерена в ближайшее время выпустить новый музыкальный альбом.
В сети поклонники активно обсуждают, что артистка может выпустить новый материал после того, как она согласилась выступить в перерыве Супербоула-2023, а также выпустила новую композицию «Lift Me Up», которая стала саундтреком к фильму «Черная Пантера: Ваканда навсегда».
«Это неправда. Супербоул — это одно. Новая музыка — другое дело», — высказалась исполнительница. Весной Рианна родила сына от возлюбленного A$AP Rocky.