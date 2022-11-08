Как встретить любовь в тюрьме: личная история бывшей арестантки

Сегодня в российских тюрьмах и колониях находятся более 453 тысяч человек. Героиня нашего материала Екатерина Головкина в прошлом сама отбывала срок. В местах лишения свободы она встретила своего будущего мужа Александра. Сегодня пару разделяют 4 тысячи километров и еще 5 лет ожидания — ниже история их отношений, рассказанная самой Екатериной.

Фото: Super.ru Super.ru

Мне 41 год, и жизнь у меня была довольно красочная. Я родом из Санкт-Петербурга, здесь росла и училась, а в 18 лет уехала жить в Испанию. Я была трудным подростком: вела, так сказать, не очень приличный образ жизни, поэтому родители отправили меня за границу к друзьям. Сначала я не хотела задерживаться, но потом привыкла, встретила мужчину и вышла за него замуж. Мы прожили в браке 5 лет, но не смогли завести ребенка. Отношения зашли в тупик.

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Позднее я родила от другого мужчины, но спустя 10 лет жизни в Испании вместе с сыном вернулась в Россию. Тогда заболела моя мама. В 2012 году она умерла от рака, из-за чего я впала в депрессию и увлеклась сильнодействующими веществами.

Екатерина в Испании. Фото: личный архив героини

Несмотря на свой образ жизни, я занималась воспитанием сына: участвовала в родительских комитетах, водила его на секции. Никто вокруг не подозревал о моем увлечении наркотиками, пока я не вошла в наркоторговлю. По большому счету меня заставила нужда: хотелось помочь ребенку, дать ему лучшую жизнь, а для этого требовались деньги. Раньше я не лезла в бизнес, но тут почувствовала себя сильной и решила подзаработать. В 2018 году меня арестовали и дали 5 лет колонии. Я благодарна судьбе за то, что прошла такую школу. В тюрьме я быстро отрезвела и многое поняла.

Еще на воле я познакомилась с молодым человеком. Он был из Красноярска, но отбывал срок и после освобождения приехал в Санкт-Петербург. Там и встретились. Он ухаживал и дарил цветы, чем меня и подкупил. Но в нем было много тюремного. Он варился в этой каше и постоянно говорил о том, какой он порядочный пацан: правильно сидел, с ментами не работал.

Он предлагал мне выйти за него замуж, но я понимала, что наши отношения — это пропасть. Такой человек не мог бы стать хорошим примером для моего ребенка. Он подождал меня год, пока шел суд, а после приговора пропал. Я рада, что он ушел из моей жизни. В колонии я осознала, что за люди меня окружали, и оборвала старые связи.

Тюремный роман в письмах

С Сашей, моим мужчиной, мы познакомились в местах лишения свободы. Он был транзитом в СИЗО, где я сидела, мы встретились в медчасти. Там было много других девчонок, но мы с ним сразу понравились друг другу. Он передал мне сигареты, завязался разговор через решетку. Саша родом из Барнаула, а с 2012 года отбывает срок — 16 лет колонии строгого режима. Жена не стала его ждать и развелась, на воле у него остались мама и две дочки.

После знакомства нас развезли по разным колониям, поэтому первое время мы общались только письмами. Сначала наше общение было дружеским. Мы старались узнать друг друга, рассказывали истории из жизни, обсуждали наши интересы. Многие сейчас смеются и спрашивают меня: что вы с ним, о цветочках и погоде разговариваете? Ну да, не о сексе и наркотиках.

Александр до заключения. Фото: личный архив героини

Саша не скрывал, по какой причине попал в тюрьму. Его осудили за убийство, сопряженное с разбоем. В Барнауле он работал в службе безопасности с друзьями. Их было три друга — все спортсмены, вместе в зал ходили. Втроем они решили ограбить банкомат в торговом центре, где один друг работал охранником. Во время ограбления он достал оружие и выстрелил в Сашу, но произошла осечка. Между ребятами завязалась драка. В целях самообороны Саша выхватил пистолет и застрелил того парня.

Со вторым другом, который участвовал в грабеже, Саша быстро взял деньги и уехал. Полиция поймала их той же ночью. Друг дал показания против Саши: якобы это он заставил его пойти на ограбление, ввел в заблуждение и застрелил друга-охранника, который пытался защитить банкомат. В итоге Саше дали 16 лет, а второму парню — 3 года за кражу. Это было резонансное дело, о котором много писали алтайские СМИ. Журналисты выставили Сашу монстром, который убил одного друга, а другого обманом заставил пойти на криминал.

Саша рассказывал мне про один случай: когда он уже развелся и отбывал срок, к нему приехала девушка на короткое свидание. Они переписывались, была какая-то симпатия, но перед встречей она почитала про дело Саши в Интернете. «Я думал, если чихну, у нее сердце остановится», — говорил он мне о той встрече. Девушка на него смотрела как на маньяка. Он неординарный человек, выглядит довольно грозно, его и на воле многие боялись. Но я ему верю, Саша ни разу не обманывал меня.

Предложение руки и сердца

Перед моим освобождением Саша переживал, что я пропаду. Но у меня и в мыслях такого не было. Когда я приехала домой, сын подарил мне телефон. Я сразу отправила Саше ФСИН-письмо, свои фотографии. Мы стали общаться еще ближе –– теперь можем созваниваться и слышать голоса друг друга. По телефону Саша и сделал мне предложение. Он сказал, что не видит никого другого рядом с собой, что я не пропала после освобождения, а мои письма всегда были рядом в тяжелые минуты. Я чувствовала, что к этому все идет, и согласилась: я хочу быть с Сашей и в горе, и в радости.

Он настоял, чтобы я познакомилась с его мамой. Саша сделал мне предложение и сразу написал ей письмо, куда вложил мою фотографию. Я переживала, как мама отнесется к моей статье. Срок — это одно, но люди не очень хорошо относятся к наркоторговцам, считают убийцами. Мне стыдно за это, но его мама, когда мы первый раз созвонились, не стала спрашивать о статье.

Сейчас мы общаемся каждый день и секретничаем –– она очень хорошая. Сашины дочери обо мне пока не знают. Он собирается лично им рассказать на ближайшем длительном свидании. Неизвестно, как они воспримут это известие, но я думаю, что смогу наладить с девочками контакт. Я легко общаюсь с молодыми.

Совместное будущее после выхода из тюрьмы

Саше осталось сидеть еще 5 лет. У него сложились не очень хорошие отношения с администрацией колонии, поэтому получить условно-досрочное освобождение будет сложно. Он не признал, что убил охранника с умыслом. Саша писал в разные инстанции и пытался доказать, что ограбление они спланировали втроем, а охранник сам пытался его застрелить. Администрации такая активность не нравится: Сашу лишали связи, запрещали свидания, отправляли в ШИЗО. Я просила его не спорить и не ругаться, поэтому сейчас со связью получше. Он сам настроился на брак и уже думает о другом.

Екатерина после освобождения. Фото: личный архив героини

Саша не просит помогать ему деньгами или отправлять в колонию баулы. Это все воспитание: он считает, что должен сам меня обеспечивать. В фантазиях он видит меня всю в цацках и золоте, чуть ли не на «бентли». Только это, на мой взгляд, не главное. Я ему иногда жалуюсь, что хочу реснички или ноготочки, но я и сама могу за это заплатить.

Мне приятно внимание Саши: он старается (в силу своих возможностей) делать мне сюрпризы, передает подарки через свою маму. Если я сама оплачиваю электронное письмо, он всегда спрашивает: «Зачем ты это сделала?» Сейчас я хочу собрать ему небольшую посылку, но даже не знаю, как Саша это воспримет.

Мы планируем пожениться летом: я впервые поеду к нему на длительное свидание. По финансам это будет дорого: нужно оплатить билеты до Барнаула и обратно, купить еду на 3 дня. Саша мне пишет, чтобы я скорее приехала, а я отвечаю: «Не капризничай». Я ему расписала, сколько все стоит, и он восхитился, какая я здравая и трезвая. Любовь и бабочки в животе — это хорошо, но ими сыт не будешь.

Планы на будущее

Сейчас нас разделяют 4 тысячи километров, но переезд поближе к Саше я не рассматриваю. Что я буду делать в Барнауле? Я бы съездила посмотреть на Алтайский край, но жить хочу в Санкт-Петербурге. Я уже 3 месяца на воле, воспитываю сына и работаю. В колонии я 10 месяцев училась на оператора швейного оборудования — сама выбрала такой срок обучения, мне в радость узнавать что-то новое. В тюрьме легко деградировать, но учеба и книги позволили мне идти вперед. После освобождения я нашла работу закройщицей недалеко от дома. Миллионов не получаю, но на жизнь хватает.

Мой сын нормально относится к Саше. Я волновалась, что после моих отношений с бывшим арестантом он воспримет все в штыки, но сын видит, что Саша другой человек и не потащит меня на дно. Папа меня тоже поддерживает –– он и сам в далекой молодости был судим. Ему нравится, что Саша спортсмен, не курит, не пьет и никогда не употреблял наркотики. Папа переживает, что я опять в это влезу, но Саша далек от этого мира и сможет меня удержать.

Мы планируем, что после освобождения Саша приедет ко мне в Питер. Я уверена, что он не будет сидеть у меня на шее. Он хорошо соображает, разбирается в законах, начитан — все-таки в колонии у него достаточно времени на книги. Я знаю, что с его освобождением будет проще.