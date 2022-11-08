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13 минут назад

Королева-консорт Камилла показала новый личный вензель

Газета.Ru

Королева-консорт Камилла Паркер-Боулз представила свой новый вензель, который будет использоваться на ее личных бланках, открытках и подарках. Об этом сообщает Mirror.

Королева-консорт Камилла показала новый личный вензель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новый вензель является личной собственностью королевы-консорта и состоит из переплетенных латинских букв "CR" под изображением короны.

Вензель Камиллы выглядит более витиеватым, чем королевский, который используется на правительственных зданиях, государственных документах и новых почтовых марках.

Газета.Ru

Сообщается, что над созданием вензеля работал профессор дизайна Юэн Клейтон, которому помогал художник и каллиграф Тим Ноад, ранее работавший над личным шифром Чарльза.

Личный вензель короля Карла III, также состоящий из переплетенных букв C и R, был представлен публике в конце сентября. Он пришел на смену монограмме "ER", которая использовалась на протяжении 70-летнего правления покойной королевы Елизаветы II.

Люди,Елизавета II,
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