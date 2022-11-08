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50 минут назад

Назван самый сексуальный мужчина в мире

Катерина Саломе

Журнал People опубликовал рейтинг самых красивых мужчин. Его лидером стал американский актер Крис Эванс, известный по роли «Капитана Америка». Информация появилась на официальном сайте издания.

Назван самый сексуальный мужчина в мире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артист принял эстафету от другого Мстителя из киновселенной Marvel, Пола Радда. Эванс признался, что его мама будет очень счастлива из-за полученного им звания.

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«Она гордится всем, что я делаю, но этим она может похвастаться», — заявил Крис в эфире, добавив, что близкие друзья в отличие от родительницы будут его дразнить.

Ранее мы писали о том, что названа самая красивая женщина в мире.

Люди,Пол Радд,Крис Эванс,
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