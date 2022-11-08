Назван самый сексуальный мужчина в мире

Журнал People опубликовал рейтинг самых красивых мужчин. Его лидером стал американский актер Крис Эванс, известный по роли «Капитана Америка». Информация появилась на официальном сайте издания.
Артист принял эстафету от другого Мстителя из киновселенной Marvel, Пола Радда. Эванс признался, что его мама будет очень счастлива из-за полученного им звания.
«Она гордится всем, что я делаю, но этим она может похвастаться», — заявил Крис в эфире, добавив, что близкие друзья в отличие от родительницы будут его дразнить.
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