Как «одесский король» стал руководителем ГУЛАГа

Многие историки не зря считают Нафталия Френкеля одной из самых занимательных фигур отечественной истории. Френкель сумел превратиться из обычного осужденного в организатора гулаговской системы. А восхождение Френкеля по карьерной лестнице началось с того, что он объявил тюремному начальству о том, что сможет построить баню для заключенных всего за одни сутки.

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Миллионер в Соловецком лагере Одессит Нафталий Аронович Френкель, как выразился Валерий Смирнов в своей книге «Пятый угол», умел превращать в золото все, к чему он только прикасался. Он торговал деревом и оружием, владел пароходной компанией, занимался контрабандой, играл на бирже. Еще до революции Нафталию Френкелю, которого называли не иначе как «лесным королем Черного моря», удалось стать миллионером. Френкель действительно был эдаким местечковым монархом, которому подчинялась даже пресса: он выпускал собственную газету «Копейка». Однако в 1924 году империи Нафталия пришел конец.

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Как пишут авторы издания «100 великих авантюристов», в январе упомянутого года в Одессу прибыла группа московских чекистов, которые и арестовали многих высокопоставленных жителей города и предпринимателей. Под стражей оказался и Френкель. «Король Черного моря» был приговорен к расстрелу. Однако, когда Нафталия привели на место исполнения приговора, ему вдруг объявили о том, что смертельный вердикт был заменен на 10 лет заключения. Отбывать назначенный срок Френкель отправился в Соловецкий лагерь.

Баня за один день

Однако Нафталию Френкелю хотелось и в лагере жить не хуже, чем на воле. Поэтому первое, что он сделал — попытался выделиться из общей массы заключенных. По утверждению Александра Куприянова, автора книги «Истопник», впервые Френкелю удалось обратить на себя внимание тюремного начальства когда над Соловками нависла угроза эпидемии тифа. В то время как сыпнотифозная вошь распространяла заболевание по острову с невероятной скоростью, в лагере не было даже бани. Именно за ее постройку и взялся Нафталий Френкель.

Он заявил администрации о том, что сможет соорудить баню за одни сутки, но на самом деле он управился всего за 21 час. Автор книги «Неугасимая лампада» Борис Ширяев, которому тоже довелось отбывать наказание в Соловецком лагере, писал о том, что для строительства бани Нафталий Френкель отобрал 30 молодых и относительно здоровых мужчин, которых «разбавил» 20 стариками и инвалидами. Расчет был прост: молодые заключенные, жалея пожилых и больных товарищей, трудились, как звери. И в итоге буквально через несколько часов работы в лагере появилась своя баня.

Головокружительная карьера

Вскоре эпидемия была остановлена, а Нафталий Френкель стал руководителем экономического отдела лагеря. Впрочем, есть версии, что это назначение произошло не благодаря отстроенной в рекордные сроки бане, а посредством взяток и помощи высокопоставленных покровителей одесского миллионера. В качестве косвенного доказательства данного предположения можно привести тот факт, что по ходатайству начальника Управления Соловецких лагерей Эйхманса период заключения Френкеля был значительно сокращен, и в 1927 году он уже оказался на свободе.