Принцесса Александра Люксембургская объявила о помолвке

"Их королевские высочества великий герцог и великая герцогиня рады объявить о помолвке своей дочери, ее королевского высочества принцессы Александры с господином Николя Багори. Свадьба состоится весной", - говорится в заявлении дворца.

Вместе с заявлением был опубликован официальный портрет принцессы Александры и ее жениха Николя, на котором они позируют, обнимая друг друга.

Принцесса Александра - четвертый ребенок венценосной четы Люксембурга. В настоящее время она является шестой в линии наследования престола после своего старшего брата великого герцога Гийама, его 2-летнего сына принца Чарльза, старшего брата принца Феликса, его 8-летней дочери принцессы Амалии и 6-летнего сына принца Лиама.