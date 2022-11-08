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1 час назад

Принцесса Александра Люксембургская объявила о помолвке

Газета.Ru

Великий герцогский двор Люксембурга объявил о помолвке принцессы Александры.

Принцесса Александра Люксембургская объявила о помолвке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

31-летняя принцесса Александра, единственная дочь великого герцога Анри и великой герцогини Марии Терезы, выходит замуж за 33-летнего Николя Багори.

"Их королевские высочества великий герцог и великая герцогиня рады объявить о помолвке своей дочери, ее королевского высочества принцессы Александры с господином Николя Багори. Свадьба состоится весной", - говорится в заявлении дворца.

Вместе с заявлением был опубликован официальный портрет принцессы Александры и ее жениха Николя, на котором они позируют, обнимая друг друга.

Принцесса продемонстрировала замысловатое обручальное кольцо в виде широкой ленты, инкрустированной бриллиантами и другими цветными драгоценными камнями.

Принцесса Александра - четвертый ребенок венценосной четы Люксембурга. В настоящее время она является шестой в линии наследования престола после своего старшего брата великого герцога Гийама, его 2-летнего сына принца Чарльза, старшего брата принца Феликса, его 8-летней дочери принцессы Амалии и 6-летнего сына принца Лиама.

Люди,Мария Тереза,Чарльз Виндзор,
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