Из первых уст: в чем секрет крепких браков знаменитостей

Бекхэмы, Маликовы и другие семьи знаменитостей смогли пронести чувства через года и справились с испытаниями.

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Считается, что звезды не отличаются постоянством, за плечами многих из них по несколько браков и несметное количество романов. Но даже среди знаменитостей есть однолюбы, которым удалось построить крепкие семьи. У каждой из этих пар свои секреты. Возможно, их стоит взять на заметку и применять в своих отношениях.

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Хью Джекман и Дебора Ли-Фернесс

Пока поклонники гадают, что Хью нашел в любимой жене, актер не устает признаваться ей в чувствах.

«Ставьте партнера в приоритет! Работа, друзья, хобби подождут, ваша семья — никогда!» — говорил в интервью Джекман.

Анжелика Варум и Леонид Агутин

Эта пара пронесла трогательную нежность друг к другу через года, хотя Леонида и подозревали в неверности. Анжелике хватило мудрости простить мужа и начать с чистого листа.

«Безусловно, семья — это работа, просто для кого-то это любимая работа, а для кого-то — каторга. Самое главное: когда возникают конфликтные ситуации, ты не можешь стукнуть ножкой, ударить кулачком по столу и сказать: „Мне все надоело, прощай“. Как-то постепенно все выравнивается и обретает краски» — признавалась Варум.

Виктория и Дэвид Бекхэм

Самая любимая семья Британии. Кажется, они влюблены друг в друга так же, как двадцать лет назад.

«Я считаю, что секрет нашего брака заключается в… частых разлуках и тысячах километров — тех самых, которые периодически отделяют меня от Дэвида. Может быть, благодаря им нам до сих пор не скучно друг с другом!» — говорила Виктория.

А Дэвид уверен, что сохранить чувства им помогают общие взгляды и увлечения.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Топ-модель счастлива в браке больше двадцати лет, а мужа считает главным успехом своей жизни.

«Это был первый в моей жизни роман, который начался с дружбы, и я советую всем именно такой вариант. Страсть приходит и уходит, отношения имеют свои взлеты и падения, но если вам по-настоящему комфортно с этим человеком, то лучшей базы, чем дружба, для великолепной любви вы не найдете!» — раскрыл однажды секрет супруг Синди.

Оксана Фандера и Филипп Янковский

Одна из самых крепких пар отечественного кинематографа прошла через множество испытаний, но сумела сохранить любовь и нежность друг к другу.

«Филипп очень сдержанный, поэтому, если даже у него бывают какие-то моменты недовольства, он этого никоим образом не показывает. Может быть, именно это „купило“ меня. Он показывал мне, что эта ноша не тяжела для него. Я могу любить только одного человека, абсолютно верна, моногамна», — считает Оксана.

Дмитрий и Елена Маликова

Певец считает, что жена стала его талисманом, именно с ней он получил второе дыхание в карьере, получил финансовую стабильность и признание. Сама же Елена читает, что секрет ее отношений с мужем в смирении: она научилась принимать Маликова таким, какой он есть.