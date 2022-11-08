Богатые тоже шутят: как сложилась жизнь бывших участников КВН

8 ноября отмечают Международный день Клуба веселых и находчивых (КВН) — самой веселой телеигры, которая по сей день собирает у экранов миллионы почитателей со всей страны. «Вечерняя Москва» связалась с постоянным членом жюри КВН Юлием Гусманом и другими бывшими участниками игр.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— КВН сбил меня с пути истинного, чему я всю жизнь очень благодарен, — говорит основатель бакинской команды КВН Юлий Гусман. — Я занимался медициной, шел по стопам моего отца, известного профессора Гусмана, написал даже диссертацию, переплел ее. Но КВН превратил меня совсем в другого человека, в хорошем, надеюсь, смысле слова. И я пришел к папе, отдал ему переплетенную диссертацию «Клинико-диагностические корреляции при атеросклерозе» и сказал: папа, я хочу учиться на режиссера. С помощью братьев Ибрагимбековых, Рустама и Максуда, которые создали школу режиссерскую, я туда поступил. И окончил ее! (Юлий Гусман окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров Госкино СССР. — «МВ».) Остальное всем известно!

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Актер Дмитрий Брекоткин

Участник команды КВН, а впоследствии творческого коллектива «Уральские пельмени» — КВН дал мне работу на ближайшие лет 20. Когда я закончил выступать в КВН, продолжил заниматься творческой деятельностью на этом же паровозе, только двигаюсь немного по другим рельсам. В Высшей лиге я выступал сезонов шесть. Со своей командой становился не раз чемпионом. Сегодня в юморе изменилась динамика. В этом главное отличие. Мы как-то участвовали в конкурсе с нынешними кавээнщиками и выглядели как черепахи. Нам было за ними не угнаться. Кому-то это нравится больше, кому-то меньше. В полторы минуты можно впихнуть 5–7 шуток. Главное — не снижать качество. Я бы хотел пожелать кавээнщикам здоровья, предводителям и всему остальному племени, чтобы они были веселы, энергичны и находчивы не только на сцене, но и в жизни.

Телеведущий Михаил Марфин

Многолетний редактор Высшей лиги КВН — Для меня КВН открыл дорогу в творчество. Когда я слышу, что КВН уже не тот, хочется сказать: друзья мои, вы на себя посмотрите! Какие времена, такие и шутки. Когда же слышу, что, мол, Масляков там оказывал какое-то давление — ну бросьте! Даже когда спонсоры пытались заказать шутку про себя — ничего не получалось! Юмор вещь не заказная!

Телеведущий Валдис Пельш

Участник команды КВН Московского государственного университета — Что самое прекрасное было в КВН? Оказаться в туре: в 1987 году мы впервые попали в игру, которая прежде казалась совершенно недоступной, ведь до 1986 года КВН был закрыт. А тут мы оказались на месте известных людей, чьи имена были на слуху. И нам предоставился шанс побыть на их месте! Первая игра стала первым разочарованием (мы проиграли). Но для нас это была и первая победа, ведь наша группа отвечала за музыкальные конкурсы, а все конкурсы мы выиграли!

Актриса Марина Федункив

Участница команды КВН «Добрянка» Федункив начала карьеру в команде КВН «Добрянка». Название дал небольшой город в Пермской области. Особенность команды в том, что ее участники не студенты вуза, а работающие люди. В «Добрянку» актриса пришла, уже будучи профессионалом творческого цеха. Популярности добавили съемки в сериале «Реальные пацаны» и шоу Comedy Womаn. Сегодня Федункив самая яркая звезда на небосклоне женского юмора. Она поет, активно работает на корпоративах.

Актер Михаил Башкатов

Капитан команды КВН «МаксимуМ» — Я, безусловно, благодарен тому периоду в своей жизни, когда выступал в КВН. Можно сказать, что КВН дал мне путевку в профессию. Насколько изменился юмор, вопрос сложный. Такие вещи анализировать тяжело.

Конечно, юмор меняется, и меняются способы доставки. И их немало. Если раньше это был юмористический журнал, кино и телевидение, то сегодня это и соцсети, и мессенджеры. Юмор — живая, подвижная материя. Появляются какие-то новые темы и схемы для шуток. В КВН в том числе. Приходят молодые ребята и шутят о том, что их волнует. Они пытаются искать для этого какие-то новые формы. Когда я на них смотрю, мне смешно.

САМЫЕ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ

Телеведущий Дмитрий Хрусталев: 200 миллионов рублей

Дмитрий Хрусталев — один из самых востребованных конферансье в России сегодня — тоже выходец из Клуба веселых и находчивых. Игрой в КВН увлекся, будучи студентом Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. С 1998 года играл за команду «Сборная Санкт-Петербурга», был ее капитаном. После КВН исчез из информационного эфира на несколько лет, а в 2007-м появился на ТВ, став участником программы Comedy Club, которая стала самой популярной и престижной площадкой для молодых юмористов на несколько лет. По данным журнала «Форбс», годовой заработок телеведущего составляет около 200 миллионов рублей в год.

Комик, телеведущий Павел Воля: 160 миллионов рублей

Экс-участник и капитан пензенского КВН «Валеон Дассон» Павел Воля в Высшей лиге толком выступить не успел: команда проиграла в 1/8 финала в сезоне 2001 года, однако карьера талантливого комика с тех пор двигается стремительно. По данным журнала «Форбс», он зарабатывает более 160 миллионов рублей ежегодно.

Актер, телеведущий Михаил Галустян: 170 миллионов рублей

В 2002 году стал капитаном команды «Утомленные солнцем», общероссийскую славу артисту принес комедийный сериал «Наша Раша». Сегодня зарабатывает более 170 миллионов рублей в год.

Комик, телеведущий Гарик Харламов: 150 миллионов рублей

Харламов — выходец из команд КВН «Сборная Москвы МАМИ» и «Незолотая молодежь» недавно покинул пост соведущего Павла Воли в шоу Comedy Club. В соцсети Харламов написал: «Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы в Comedy, но пора уступать дорогу молодым! Бебур (юморист Андрей Бебуришвили. — «МВ»), в добрый путь! А я наконец-то спать». Комик может себе позволить отдых, ведь на пенсию он уже заработал: по данным «Форбс», его ежегодный заработок до недавнего времени составлял более 150 миллионов рублей в год.

Актер, телеведущий Александр Ревва: 250 миллионов рублей

С 2000 года Ревва играл команде «Утомленные солнцем» Сочинского государственного университета туризма и курортного дела. В Высшей лиге команда провела четыре сезона и в 2003 году стала чемпионом. С 2006 года был резидентом Comedy Club, вел разные телепередачи. Записывает шуточные музыкальные клипы под псевдонимом Артур Пирожков. Телевизионная работа, а также съемки в кино и рекламе, по сведениям «Форбс», приносят Ревве около 250 миллионов рублей ежегодного дохода.

ЦИТАТЫ

— Очень послушный мальчик после фразы Малахова: «Не переключайтесь!» — смотрел Первый канал семь лет.

— Здравствуйте, я баба Нюра. Я домработница Наташи Королевой и Игоря Николаева. У них очень много концертов, эти постоянные переезды, бесконечные гастроли. Поэтому хата часто свободна, приходите, кто хочет, повеселимся!

— Во время скандала на пресс-конференции с ростовской журналисткой Филипп Киркоров, сам того не ожидая, украл половину песни у группы «Ленинград». Витя очень любил себе делать завтрак в постель, но старшина не одобрял подобного поведения в казарме. К чему бы это? Оксану называли золотой женщиной: она стирала, гладила, убирала и вкусно готовила, но прозвище свое все равно получила за зубы.