Умер основатель группы Nazareth Дэн Маккаферти

«Мне было, по-моему, 16 или 17 лет, когда в России группа Nazareth была очень популярна в определенных кругах. Я жил тогда в городе Кемерово, столице Кузбасса, неожиданно мы все узнаем, что приезжает на концерт группа Nazareth. Они должны были выступать в местном спортивном комплексе. Потом выяснилось, что организатор почему-то не смог договориться с арендой и в последний момент группе отказали в аренде зала. И выяснилось, что во всем большом Кузбассе не осталось других мест для выступления этой группы, кроме как Дом культуры в небольшом поселке Кедровка — это маленький шахтерский поселок. Но Дэн Маккаферти как настоящий рок-н-рольщик, как шотландец, сказал, что если я приеду, то я буду там выступать. Нас всех после многочасового ожидания посадили в автобусы и повезли в Кедровку. Приехало много народу, местные ребята удивились, они не понимали, что происходит в их родном поселке. К нам, я помню, подошел такой пацаненок и спросил: «Пацаны, а чего вообще здесь происходит?» Мы ему объяснили, что приехала знаменитая на весь мир группа Nazareth. Он очень удивился, хотя группу эту явно не знал. Наконец начался концерт. Теперь представьте, что такое знаменитая на весь мир группа стадионного масштаба, которую заперли в сельском клубе, рассчитанном человек на 200-300. Нас всех туда завели, мы все сели, вокруг ходило много милиционеров, которые не давали вставать. Для них концерт в ДК — это когда люди чинно сидят на своих местах и слушают музыку, вставать нельзя, тем более плясать или что-то там еще делать. Когда они ударили по струнам, то этот звук я почувствовал на том месте, на котором я на этом стуле сидел. Потому что представьте еще раз — Nazareth, рок-группа, рок-н-ролл, Дэн Маккаферти с его голосом, который на стадионе-то разрезает пространство, а тут сельский клуб. Весь этот ДК буквально задрожал. Они добросовестно отыграли всю свою программу, все свои хиты, под конец уже разрешили и вставать, и плясать, и что угодно делать. После этого, как уже потом рассказывали, Nazareth, отработав всю программу, еще и дали местным журналистам пресс-конференцию, и как нормальные шотландцы возблагодарили себя за это напитками местного розлива. Они потом не раз бывали в России, буквально не вылезали из нашей страны, потому что всегда оставались здесь популярны. Но то, что было в этом ДК, было незабываемое, наверное, для всех. И для тех, кто был на сцене, и для тех, кто слышал, что сейчас сцены хлопнут от того, как Маккаферти своим голосом вещает нам о том, что они животные — We are animals. Потом местное телевидение выпустило об этом репортаж, я его запомнил. Запомнил финал, потому что там было сказано: группа Nazareth, мировое турне — Лондон — Нью-Йорк — Кедровка».