Американка в 56 лет родила себе пятого внука

Жительница штата Юта, США, в 56 лет произвела на свет своего пятого внука.

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Сообщается, что Нэнси Хаак решила помочь своему сыну Джеффу вновь стать отцом. Дело в том, что его супруга Камбрия на протяжении нескольких лет боролась с бесплодием, поэтому дважды прибегала к искусственному оплодотворению. Благодаря этой процедуре в семье родилось четверо детей.

Однако при последних родах у женщины возникли осложнения, с связи с чем врачам пришлось удалить ей матку. Таким образом, супружеская чета лишилась возможности завести еще одного малыша. Узнав об этом, Нэнси решилась на ЭКО, то есть стать суррогатной матерью для будущего внука.