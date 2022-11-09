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48 минут назад

Американка в 56 лет родила себе пятого внука

Vse42.ru

Жительница штата Юта, США, в 56 лет произвела на свет своего пятого внука.

Американка в 56 лет родила себе пятого внука
Фото: Vse24Vse24

Сообщается, что Нэнси Хаак решила помочь своему сыну Джеффу вновь стать отцом. Дело в том, что его супруга Камбрия на протяжении нескольких лет боролась с бесплодием, поэтому дважды прибегала к искусственному оплодотворению. Благодаря этой процедуре в семье родилось четверо детей.

Однако при последних родах у женщины возникли осложнения, с связи с чем врачам пришлось удалить ей матку. Таким образом, супружеская чета лишилась возможности завести еще одного малыша. Узнав об этом, Нэнси решилась на ЭКО, то есть стать суррогатной матерью для будущего внука.

Так, 2 ноября 56-летняя американка родила девочку, причем процесс длился девять часов. Сын и его жена позволили бабушке самой подобрать имя. По словам женщины, будучи беременной, она в одну из ночей услышала голос, который произнес: "Меня зовут Ханна" – именно так и назвали новорожденную. Об этом пишет People.

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