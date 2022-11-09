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29 минут назад

Созвучна времени: композитор Александра Пахмутова отмечает 93-летие

ТК «Звезда»

Знаменитому советскому и российскому композитору Александре Пахмутовой 9 ноября исполнилось 93 года.

Созвучна времени: Александра Пахмутова отмечает 93-летие
Фото: ТК ЗвездаТК Звезда

Поздравления с днем рождения композитору, пианистке и автору более четырех сотен песен направил президент России Владимир Путин. Он отметил, что музыка Александры Пахмутовой всегда будет созвучна времени и продолжит побуждать в сердцах людей самые добрые и светлые чувства.

Александра Пахмутова - выпускница Московской консерватории. За свою жизнь она написала множество песен, в том числе для кинофильмов, а также симфонические произведения. Ее знаменитые «Трус не играет в хоккей», «Беловежская пуща» и многие другие хиты созданы в соавторстве с мужем - поэтом Николаем Добронравовым.

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