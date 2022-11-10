Бывшая жена Билла Гейтса Мелинда встречается с репортером

Мелинда Гейтс состоит в романтических отношениях с Джоном Дю Пре уже несколько месяцев. Дю Пре — бывший репортер, который теперь называет себя специалистом по стратегическим коммуникациям, имея 35-летний опыт работы в телерадиовещании, написании статей, производстве видео, публичных выступлениях и многом другом. Он был корреспондентом на телеканале Fox News Channel в конце 90-х и начале 2000-х годов.

Мелинда Гейтс не появлялась на публике с тех пор, как в августе она оформила развод. Издание уточняет, что Мелинда и Джон были замечены вместе на игре Nets и Celtics в апреле, так что можно предположить, что они встречаются, по крайней мере, с тех пор. Супруги Билл и Мелинда объявили о разводе в мае 2021 года, но по-прежнему являются сопредседателями Фонда Билла и Мелинды Гейтс.