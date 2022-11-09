Антон Лиссов из Jane Air: “Иду в душ и плачу на коврике”

С лидером питерской группы Jane Air Антоном Лиссовым “Рамблер” поговорил о ностальгии, назойливых фанатах и иронии.

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У JANE AIR давно не было свежих релизов. Как реагируете на комментарии в духе “о, они еще живы?”

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Это очень обидно. Особенно если это говорит твой директор. Обычно иду в душ и плачу на коврике. Кстати, вы в курсе про новый альбом?

Ностальгируете по тем временам, когда JANE AIR были в начале пути?

Ностальгия — это признак депрессии. Надо гнать ее мокрой тряпкой на петроградскую сторону. Времена были мрачные и черно-белые. По людям скучаю, по временам нет.

JANE AIR существует два десятка лет. Как поменялось продвижение группы?

Ничего не сможет изменить продвижение JANE AIR. Мы двигаемся неспешно, но неумолимо. Безжалостно и непреклонно. Ввиду высокого качества проходимости и легкости на подъем, JANE AIR готова справляться с любыми кризисами, как финансового, так и ментального толка! Мир вокруг нас поменялся несколько раз, мы пережили и стикеры в метро, и группы ВКонтакте. Главное, чтоб было что двигать.

Пресс-служба

Какой самый страшный грех музыканта?

За грехи музыкантов умер Ленни из Motorhead. Грехи музыкантов отпущены на много лет вперед. Теперь музыкантам можно все! В духовном плане мы в безопасности, осталось только донести это до социума. Не уверен за все регионы.

В каком случае вы откажетесь сфотографироваться с фанатом?

В каждого артиста по умолчанию в районе лопатки вшит датчик сочинской обезьянки. Как только датчик начинает мигать красным, надо подойти к фанату, поцеловать его в пухлые уста, обнять и заплакать.

Читаете ли вы комментарии под постами в соцсетях и клипами на стриминговых сервисах? Отвечали ли когда-нибудь хейтерам и почему?

Я всегда читаю комментарии. Надо же посмотреть, улетели шарики в небо или намотались на провода. Хейтерам не отвечаю никогда, потому что вижу в этом вселенскую несправедливость. Мне пишут очень много приятного самые замечательные люди, а отвечу я какому-то г***у. Это неправильно. Лучше лайкну сердечко.

Пресс-служба

Вы не только музыкант, но и блогер. Что самое неожиданное приходило вам в директ?

Каждый раз с тревогой жду межсезонья. Самое неожиданное может прийти либо весной, либо осенью, когда у населения начинает немного подтравливать колпачок. Так что предпочитаю обходиться без неожиданностей. Мне вполне хватит привета из падика в стиле «мы тут с Коляном слушали JUNK и вспомнили о тебе».

В одном из интервью вы говорили, что человек прямолинейный, в вас много чисто “пацанского”, выкованного в девяностых. Как это влияет на жизнь? Были ситуации, когда из-за этого “все пошло не так”?

Я имел ввиду, что умею общаться с разной аудиторией, но на самом деле я очень воспитанный ленинградский мальчик. Когда я кушал за столом, меня заставляли локтями держать книги, как юнкера в военном училище. Моя прямолинейность может перерасти в хамство только при очень большом скандале.

Легко переключаться между ролями заботливого супер-папы и рок-звезды?

Очень сложно. После тура еще два дня заставлял ребенка крутить circle pit и строить с плюшевым медведем стену смерти. Помогают только медитации и холодные компрессы.

Что изменилось в вас после рождения сына? Какого главного принципа в воспитании вы придерживаетесь?