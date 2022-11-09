Как выглядит самый высокий мужчина в мире

39-летний турецкий фермер Султан Кесен много путешествует, на родине его даже прозвали послом туризма. А еще он, не побоимся этого слова, очень видный мужчина. Рост Султана — 2,5 метра. Он самый высокий из ныне живущих мужчин в мире. А мог быть еще выше, но сделал операцию, чтобы остановить рост. Причина нестандартной внешности Кесена — гипофизарный гигантизм.

Фото: Super.ru Super.ru

С таким ростом рекордсмену живется непросто: трудно подбирать одежду и обувь, ездить на машине, проходить через дверной проем. Но он не отчаивается и активно рассказывает о своей жизни и путешествиях в Инстаграме (запрещен в РФ). Рекордсмен посетил 127 из 195 стран мира, но именно в России решил искать жену «невероятной красоты и с любящей душой»: cел в самолет и отправился на поиски невесты. Для кого-то мог стать явью любимый турецкий сериал! Но великан, увы, покинул страну одиноким.

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