Российские пенсионеры массово устремились в TikTok в 2022 году

«С начала года мобильный трафик в сегменте пользователей TikTok старше 55 лет вырос более чем в два раза. Несущественный всплеск интереса также был зафиксирован среди пользователей в возрасте от 36 до 54 лет. В целом, доля аудитории старшего и среднего возраста увеличилась до 32 процентов в октябре», — говорится в сообщении.