Легендарного сыщика увековечили в граните

Вячеслава Панкина называют сыщиком №1 Советского Союза. В его биографии – руководство уголовным розыском СССР и, помимо всего прочего, задержание маньяка, убивавшего женщин в поездах, арест создателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди.
Вячеслав Кириллович – кавалер орденов Красного Знамени, «За личное мужество», Красной Звезды, Трудового Красного Знамени. Мемориальная доска выполнена из гранита с мраморным барельефом и установлена на фасаде здания УМВД России по городу Курску. Её создатель – известный скульптор Владимир Бартенев.
– Жизнь Вячеслава Панкина – яркий пример беззаветного служения закону и любви к Отечеству, – обратился к участникам церемонии начальник УМВД России по Курской области Виктор Косарев. – Он был уникальным профессионалом, блестящим организаторов и замечательным человеком. Благодаря его умелому руководству преступность в нашем регионе по сей день остаётся одной из самых низких в стране. Для нас Вячеслав Кириллович – ориентир в служебной деятельности и пример настоящего офицера.
Вячеслав Кириллович скончался на 82-м году жизни летом 2017 года. Последние годы он жил в Курске и был наставником молодых полицейских. Почётными участниками открытия памятного знака стали ветераны курских органов внутренних дел. Многие из них работали вместе с ним.
– Вячеслав Кириллович принимал меня на работу в оперативный отдел, – вспоминает полковник милиции в отставке Леонид Зюзько. – В случаях особо тяжких преступлений он лично возглавлял оперативные группы. Однажды мы задерживали находящегося во всесоюзном розыске преступника, который был мастером спорта международного класса по боксу. Брали его на улице Ленина в Курске, и Вячеслав Кириллович лично участвовал в задержании. Человек он был очень требовательный, но в первую очередь – к себе, к сотрудникам относился с уважением и вниманием. Замечательный был милиционер!