Легендарного сыщика увековечили в граните

– Вячеслав Кириллович принимал меня на работу в оперативный отдел, – вспоминает полковник милиции в отставке Леонид Зюзько. – В случаях особо тяжких преступлений он лично возглавлял оперативные группы. Однажды мы задерживали находящегося во всесоюзном розыске преступника, который был мастером спорта международного класса по боксу. Брали его на улице Ленина в Курске, и Вячеслав Кириллович лично участвовал в задержании. Человек он был очень требовательный, но в первую очередь – к себе, к сотрудникам относился с уважением и вниманием. Замечательный был милиционер!