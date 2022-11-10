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1 час назад

Объявлен артист года

Lenta.ru

Подведены итоги четвертой ежегодной музыкальной премии Apple Music Awards. Об этом сообщается на сайте компании Apple.

Объявлен артист года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Главным артистом года стал пуэрториканский рэпер Бенито Антонио Мартинес Окпсио, более известный как Bad Bunny. Отмечается, что его шестой альбом Un Verano Sin Ti, выпущенный в мае этого года, стал самым популярным релизом года на платформе Apple Music. Кроме того, он признан самым популярным латиноамериканским альбомом всех времен.

«Когда я начинал, у меня не было большой фан-базы. Я благодарен за все, чего я добился, и за все, что я испытал. Популярность латиноамериканской музыки сильно выросла. Я бы никогда не присвоил себе все заслуги и не сказал: "Это из-за меня". Нет, это сделал каждый из нас. Целое поколение. Наша энергия и присутствие всегда ощущаются. Спасибо Apple Music и всем людям, которые слушают мою музыку каждый день. Я очень счастлив!» — прокомментировал победу музыку.

В прошлом году музыкантом года по версии Apple Music Award стал The Weeknd. Его альбом After Hours побил рекорд по числу предварительных скачиваний на Apple Music, а вошедший в него трек Blinding Lights вошел в 20-ку самых популярных песен всех времен по версии сервиса Shazam.

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