Объявлен артист года

«Когда я начинал, у меня не было большой фан-базы. Я благодарен за все, чего я добился, и за все, что я испытал. Популярность латиноамериканской музыки сильно выросла. Я бы никогда не присвоил себе все заслуги и не сказал: "Это из-за меня". Нет, это сделал каждый из нас. Целое поколение. Наша энергия и присутствие всегда ощущаются. Спасибо Apple Music и всем людям, которые слушают мою музыку каждый день. Я очень счастлив!» — прокомментировал победу музыку.