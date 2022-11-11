Звезда "Игры престолов" продает свой дом почти за $17 млн

Британская актриса и звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер и ее муж, певец Джо Джонас решили продать свое жилье в престижном районе Майами и просит за него около $17 миллионов, пишет Mansion Global.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Недвижимость звездной пары располагается в закрытом поселке Бэй Пойнт. Они выставили его на продажу почти за $16,995. При этом супруги приобрели дом в 2021 году за $11 миллионов.

Причины продажи не раскрываются, но известно, что дом являлся основным местом жительства семьи.