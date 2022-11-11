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1 час назад

Канье Уэст уволил сотрудника за просьбу послушать Дрейка

Lenta.ruиещё 1

Двое сотрудников компании Yeezy рассказали о причинах, по которым они были уволены американским рэпером Канье Уэстом. Об этом сообщает Rolling Stone.

Канье Уэст уволил сотрудника за просьбу послушать Дрейка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Один из сотрудников лишился работы из-за просьбы послушать Дрейка. По его словам, музыкант любил ставить свои треки в офисе, однако работник предложил ему включить что-то еще. «Я подумал, что он рэпер, так что я должен врубить немного рэпа. Большая ошибка. На следующий день меня уволили», — вспомнил он.

Другой сотрудник остался без работы из-за желтого свитера. Уэст предпочитал, чтобы работники приходили в офис в черной одежде.

«Ничто никогда не сравнится с количеством хаоса, количеством стресса и беспокойства, через которое вы проходите, работая на Yeezy», — поделился один из работников компании.

Люди,Канье Уэст,
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