Канье Уэст уволил сотрудника за просьбу послушать Дрейка

Двое сотрудников компании Yeezy рассказали о причинах, по которым они были уволены американским рэпером Канье Уэстом . Об этом сообщает Rolling Stone.

Один из сотрудников лишился работы из-за просьбы послушать Дрейка. По его словам, музыкант любил ставить свои треки в офисе, однако работник предложил ему включить что-то еще. «Я подумал, что он рэпер, так что я должен врубить немного рэпа. Большая ошибка. На следующий день меня уволили», — вспомнил он.