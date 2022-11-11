Кем была любовница «вождя» революции Елизавета де К

Главными женщинами в жизни Владимира Ильича Ленина были его жена, Надежда Крупская, и почти «официальная» любовница, Инесса Арманд. Однако у «вождя мирового пролетариата» случались и романы «на стороне». Один из них, начавшийся в революционном Петербурге, продолжался целых 9 лет.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Богатая Лиза

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Впервые об отношениях Ленина с Елизаветой де К. в 1936 году написала парижская газета L'Intransigeant, выпустившая ряд материалов, основанных на воспоминаниях любовницы вождя и на его письмах к ней. Статьи вызвали интерес во Франции и были перепечатаны русским эмигрантским журналом «Иллюстрированная Россия». В 1937 году эти материалы вышли в виде отдельной книги Les amours secretes de Lenine («Любовные тайны Ленина») за авторством французского писателя Андре Бёклера и осевшего во Франции бывшего большевика, «ренегата» Григория Алексинского.

Как пишет биограф Ленина Роберт Пейн, «Lise de K.», с которой революционер Ульянов встретился в 1905 году, происходила из аристократических кругов и «имела средства». Она привлекла Ленина сочетанием ума и красоты. Познакомились они в «кабачке» с татарской кухней, где Елизавета случайно встретила своего приятеля Михаила Румянцева. В компании с ним оказался Ленин, которого Румянцев представил как «англичанина Виллиама Фрея». Сперва собеседник не произвёл на женщину особого впечатления:

«Он очень сильно картавил, – вспоминала она. – Рыжему цвету его волос курьёзно соответствовали красноватые пятна, усеивавшие его лицо и даже руки. Но, в общем, в его внешности не было ничего особенного и, признаюсь, я была очень далека от мысли, что я нахожусь в присутствии человека, от которого должна была зависеть судьба России».

Елизавета согласилась предоставить свою квартиру для конспиративных встреч социалистов. Случалось, что они с Лениным оставались наедине – и в ту пору сблизились, хотя до интимных отношений дело, по-видимому, дошло не сразу. Ленин стал проводить с Лизой выходные, они вместе отдыхали на озере.

Когда в ноябре 1905 года Ленин уехал в Стокгольм, его любовница последовала за ним. Ленин пытался увлечь Елизавету политикой, однако её больше привлекали искусство и литература. «Революционность» Ленина не понравилась женщине, и она, вернувшись в Петербург, не виделась с ним 2 года.

Вновь Ленин и Елизавета повстречались в Париже в годы второй эмиграции вождя. Отношения возобновились, но уже в дружеском ключе. Они переписывались, причём Ленин опять много писал о политике. В 1913 году он как-то попросил Елизавету нарвать эдельвейсов, чтобы возложить их на могилу немецкого социалиста Августа Бебеля.

Конец романа

В последний раз Ленин и Лиза виделись перед Первой мировой войной в австрийской Галиции. По приглашению вождя женщина приехала в карпатскую деревню Поронино.

«Когда, наконец, после многих проволочек они с Лениным встретились, она была изумлена произошедшей в нём переменой. Он стал намного резче», – пишет Роберт Пейн.

В разговоре Ленин заявил, что «людям не нужна свобода», которая, по его мнению, была лишь «формой диктатуры буржуазии». Опешив от услышанного, Елизавета вскоре уехала и больше никогда не виделась с любовником.

После революции Ленин помогал Елизавете материально – либо завещал делать это членам партии. По словам беседовавшего с Григорием Алексинским в 1935 году большевика Тихомирнова, чей отчёт в ЦК сохранился, некая «писательница, бывшая в близких отношениях» с Лениным, якобы получала деньги из Москвы, которые проходили через чекистов Менжинского или Дзержинского. Возможно, Елизавете платили «за молчание». Историк Дмитрий Волкогонов отмечает, что Москва неудачно пыталась купить ленинские письма, но сделать это не удалось.

Добавим, что достоверность вышеописанного некоторые историки подвергают сомнениям. В 20-30-е годы на Западе выходило немало вымышленных «сенсационных» книг о выдающихся личностях. В этом смысле участие в издании Алексинского, ставшего после 1908 года противником большевизма, бросает тень на данный сюжет. По той же причине, видимо, тема «любовницы Ленина» никогда не поднималась официальной советской историографией. Настоящая фамилия этой женщины до сих пор точно не установлена.

Источник: Тайный роман Ленина: кем была любовница «вождя» революции Елизавета де К - Русская семерка