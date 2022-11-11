Зачем Кейт Миддлтон подражает принцессе Диане?

Раньше все считали, что подобное подражание Леди Ди связано с тем, что Кейт хочет такой же всенародной любви, как была у Спенсер. Однако поведение Миддлтон имеет более глубокие мотивы. Так, девушка хорошо усвоила урок: хочешь влюбить в себя мужчину – выгляди как его мать. Уже более 10 лет Кейт удачно следует этому завету, вдохновляясь стилем свекрови.