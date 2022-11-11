Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
2 часа назад

«Любимый, я твоя мамочка»: зачем Кейт Миддлтон подражает принцессе Диане?

Passion.ru

Общественность не раз замечала, что Кейт Миддлтон повторяет легендарные образы принцессы Дианы Спенсер. Как выяснилось, девушка намеренно копирует свою покойную свекровь. Об этом заявила психолог Вероника Степанова, проанализировав фотографии королевских особ.

Зачем Кейт Миддлтон подражает принцессе Диане?
Фото: Passion.ruPassion.ru

Раньше все считали, что подобное подражание Леди Ди связано с тем, что Кейт хочет такой же всенародной любви, как была у Спенсер. Однако поведение Миддлтон имеет более глубокие мотивы. Так, девушка хорошо усвоила урок: хочешь влюбить в себя мужчину – выгляди как его мать. Уже более 10 лет Кейт удачно следует этому завету, вдохновляясь стилем свекрови.

«Она это делает для того, чтобы найти прямой путь к своему венценосному мужу Уильяму. Она показывает ему: "Любимый, это я, твоя мамочка"», – поделилась мнением психолог.

Когда Кейт выходит в свет, то сразу становится самой обсуждаемой персоной не только в родной стране, но и у нас, в России. Какой следующий образ повторит девушка – узнаем совсем скоро.

Люди,Вероника Степанова,Кейт Миддлтон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители