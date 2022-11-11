На какие средства живет отсидевшая мать Меган Маркл

Дория Рэгланд — социальный работник, инструктор по йоге и мать Меган Маркл — периодически появляется в новостях. Так, в недавнем подкасте ее дочери о материнстве она словно случайно позвонила ей по видеосвязи. Зрители шоу задумались, где же находится Дория, если созванивается с дочерью, чтобы просто поговорить. Как оказалось, женщина не живет в особняке герцогов Сассекских в Монтесито, а осталась в небольшом доме, который достался ей в наследство от умершего в 2011 году отца.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Дом находится в двух часах езды от особняка дочери. Это одноэтажное здание в лаймовом цвете с глиняной крышей площадью всего 130 квадратных метров. Журналисты даже предварительно оценили дом в 793 тыс. долларов. По информации журнала HELLO!, Дория никогда не жила в особняке дочери. Если Меган и Гарри нужна была помощь с детьми, ее мать оставалась в гостевом доме.

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При этом финансовое состояние Дории на удивление прекрасно. В книге «Члены королевской семьи на войне» утверждается, что она уволилась с работы незадолго до свадьбы дочери с принцем Гарри, за что будущий зять выделил ей солидное пособие. Однако Дория как женщина независимая постаралась все отработать и даже записалась на высокооплачиваемые курсы по воспитанию детей от Брэнди Джордан. Одно занятие стоит 5 500 долларов. На них рассказывают, как заботиться о младенцах и как поддержать мать в послеродовой период. Дория помогала Меган и Гарри в первые месяцы после рождения Арчи и Лилибет.

Также есть информация, что Гарри, а до него тогда еще принц Чарльз, оплачивал Дории личную охрану.

Кажется, Дория окончательно оправилась от проблем с законом, которые у нее были раньше. Мало кто знает, что женщина отсидела в тюрьме за неуплату налогов своей обанкротившейся туристической фирмы. Ее осудили на четыре года, в течение которых Меган жила со своим отцов. Журналисты предполагали, что Дория вынудила мужа открыть для нее туристическую компанию, а когда в семье начались скандалы и все шло к разводу, перестала платить налоги за фирму, чтобы подставить супруга. Но в итоге только сама угодила в выкопанную ей же яму. Однако это только предположения.