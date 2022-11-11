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1 час назад

Рианна выпустила вторую композицию из фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки»

Inc-News

Эта песня является составной частью саундтрека из кинокомикса.

Рианна выпустила второй трек к фильму о Черной Пантере
Фото: Inc-NewsInc-News

Певица Рианна после длительного отсутствия, похоже, окончательно возвращается в привычный ей мир музыки.

Следом за посвященной умершему два года назад Чедвику Боузману песней Lift Me Up для нового кинокомикса «Черная Пантера: Ваканда навеки» исполнительница отдельно выпустила и вторую композицию Born Again из той же картины.

Поклонники певицы довольны активностью Рианны и надеются на то, что она не ограничится данными саундтреками, а вскоре вернется на сцену и снова начнет гастролировать.

Что касается фильма, критики уже его оценили положительно. В американский прокат новая «Черная Пантера» выходит сегодня, 11 ноября.

Люди,Рианна,
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