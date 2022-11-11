Рианна выпустила второй трек к фильму о Черной Пантере

Эта песня является составной частью саундтрека из кинокомикса.

Фото: Inc-News Inc-News

Певица Рианна после длительного отсутствия, похоже, окончательно возвращается в привычный ей мир музыки.

Следом за посвященной умершему два года назад Чедвику Боузману песней Lift Me Up для нового кинокомикса «Черная Пантера: Ваканда навеки» исполнительница отдельно выпустила и вторую композицию Born Again из той же картины.

Поклонники певицы довольны активностью Рианны и надеются на то, что она не ограничится данными саундтреками, а вскоре вернется на сцену и снова начнет гастролировать.