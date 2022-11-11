Певица Милу выпустила новый EP «11.11»

Исполнительница, этой осень уже выпустившая чувственную композицию «Москва-Питер» – о любви сквозь города и километры – представила новую работу. В первый EP артистки вошли 4 трека: «Пистолеты», «В тебе танцую я», «Карма» и знакомая слушателям песня «Стрелами».

Симбиоз брутальных битов и хрупкого и нежного вокала в танцевальном поп-направлении. Свежее звучание, дуалические смысли и настроения, качественные аранжировки — все это делает EP музыкой, которую хочется поставить на повтор, чтобы грустить и зажигать под нее.

Особое внимание заслуживает песня «В тебе танцую я», которая, как рассказывает сама Милу, стала «оммажем женским чарам, внутренней страсти и колдовству, которые есть в любой из нас».

«Когда мужчина влюбляется в женщину, она начинает буквально ‘течь по его венам’ и ‘танцевать в его мыслях’ — в порыве страсти мы не можем думать ни о ком и ни о чем, кроме объекта желания. И что скрывать, женщины этим умело пользуются, но главное, чтобы во благо», – делится размышления артистка.

Уже сейчас все песни доступны на всех музыкальных площадках, их релиз состоялся красиво во всех смыслах: в ночь с четверга на пятницу, 11.11.22. Именно отсюда аллегория с названием работы.