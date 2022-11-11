Влияние Кода Судьбы 11 «Сила» на жизнь и карьеру Деми Мур

Думаю, что объяснять кто это не нужно.

Хочу познакомить вас с её основными факторами её судьбы и предназначения.

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Код Дня Рождения — 11 «Сила».

Код месяца Рождения — 11 «Сила». Сколько силы, сексуальной энергии заложено сразу в её дату рождения:

Это просто взрыв сексуальной энергии.

Влияние главных Кодов на жизнь Деми Мур

Главные Коды, которые повлияли на выбор актёрской профессии:

Код Года рождения 18 «Луна» указывает на её актёрские способности (здесь есть где проявить всю эту энергию в полной мере) и в отношении к искусству в первую очередь. А вдобавок ко всему, ещё и главный Код Судьбы — 22 «Шут» (он гарантирует хорошие актёрские способности) и второй Код Судьбы 18 «Луна».

Не стать актрисой у неё не было ни одного шанса. Это её Коды Предназначения. Код 22 даёт возможность реализовать себя в очень крупных проектах. И актёрская профессия очень подходит для этого, ведь, снимаясь в кино, она станет узнаваема у очень большой аудитории.

К тому же, Код 22 «Шут» предполагает, что главной темой в её жизни также будут три дочери. В первый период её жизни главенствует Код 22 «Шут», который полностью отвечает за детскую тематику.

Это ещё одно её предназначение — быть матерью.

А вот ко всему сказанному добавляется ещё и её Код Даров — 11 «Сила». И она даёт ей внутреннюю сексуальную энергию, очень сильную женскую притягательность и огромную популярность у мужчин и у зрителей.

Это её Дар по жизни. Она с ним очень неплохо справляется. Шарма и обаяния ей не занимать.

Давайте рассмотрим её Каналы Жизни

Канал «Муж» — 4 «Император». Это идеальный Код (пару в данной системе определяет наличие 4 и 3-го Кода в идеале. Для женщины — это Код 4). Канал «Любовь и брак» — 6 «Влюблённые». Говорит за себя без лишних слов. 17 «Звезда» — пара будет звёздной, известной, также возможно появление детей женского пола (как подтверждение — 3 дочки). Канал «Дети» — 8 «Правосудие». Рождение детей в законном браке. 19 «Солнце» — от знаменитого отца. Канал «Удача и деньги» — 21 «Мир». Всемирно известная актриса. 10 «Колесо Фортуны» — сумела заработать очень большие деньги на своём творчестве, снимаясь в различных уголках мира. Она не боится озвучивать сумму своих гонораров и всегда получает своё.

Например, за роль в фильме «Стриптиз» она затребовала $12 млн и получила, хотя до этого времени ни одна из актрис не получала столь огромного гонорара.

Канал «Сила» — проявлен её Кодом Судьбы 11 «Сила», что усиливает всё, особенно её сексуальность, которая сделала Деми Мур популярной и высокооплачиваемой актрисой. Второй Код — 22 «Шут». Сила в её детях, активности, желании меняться, богатой фантазии и внутреннем мире, что очень нужно для профессии актрисы. Канал «Переезды» — 7 «Колесница» (в детстве поменяла больше 40 городов). Второй Код этого канала — Код 18 «Луна». Профессия актрисы не даёт сидеть на одном месте из-за постоянных съёмок в различных уголках мира. Вот и приходилось колесить по свету сначала по принуждению из-за родителей, а потом по работе.

Какие Коды самые говорящие в жизни Деми Мур

В 17 лет вышла замуж (персональные Коды: 8 «Правосудие» — законный брак, она даже оставила себе фамилию мужа, 4 «Император» — канал мужа). Это ещё и признак того же Кода 11 «Сила» — ранняя сексуальность. Период жизни с Кодами 7 и 15 — употребляла наркотики. 2011 год — снова Коды 8 «Правосудие» и 4 «Император». Только здесь уже говорящие о разводе. Но один из главных (на первом месте всё равно остаётся Код 11) и эпатажных — Код 7 «Колесница», который проходит красной нитью по всей её жизни.

Это достижение победы, очень частые переезды, не зависящие от неё самой, самоуверенность, прорывы в карьере, отсутствие контроля над собой, экстраординарность, с лёгкостью удаётся ломать стереотипы, появляться в провокационных фотосессиях и не стесняясь настаивать на тех гонорарах, которые бы её устраивали.

Деми – одна из первых звёзд, снявшихся для глянца на больших сроках беременности. В журнале Vanity Fair она представила ошеломлённым читателям фотосессию, на которой предстала обнажённой. Тогда Мур была на 7-м месяце беременности. С тех пор эпатаж и скандальность использовались актрисой для привлечения внимания к себе.

В 1992-м она снова снялась для глянца в обнажённом виде, но на этот раз использовала мужской пиджак и шляпу.

В фильме «Солдат Джейн» она побрила на лысо голову.

Как ещё проявляется её главный Код Судьбы 11 «Сила»?

За многие сыгранные Деми роли её считают символом феминизма.

Дух феминизма часто присутствует в проектах, где она снимается. Её героини умеют отстаивать свои интересы не хуже сильного пола («Солдат Джейн»).

Два Кода 7 «Колесница» и 11 «Сила» как нельзя лучше отобразили её Дары. Такой актрисы со свойственной эпатажностью и феминизмом больше нет. Она их отрабатывает на все 200%.

Вот такая она Деми Мур. Сегодня ей 60 лет, а кто ей даст такие годы? Она всё так же молода, сексуальна, полна творческих идей.